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被問三星薪酬爭議 黃仁勳：員工薪水應盡可能多拿
韓國科技巨頭三星日前順利解決勞資爭議，雙方達成協議，同意一項大型的利潤分享與績效激勵系統架構。人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天表示，他並非該領域專家，但從企業經營角度來看，員工應該拿到盡可能多的薪水，「去問我的員工就知道了，我真的是這麼做」。
黃仁勳上午舉行GTC Taipei全球媒體問答，媒體關注科技業薪酬制度，詢問如何看待三星近期透過利潤分享架構解決勞工爭議，以及這種基於績效的激勵系統與全球大型科技公司有何不同。
對此，黃仁勳直言，自己並非勞資關係與薪酬制度的專家，但他認為「人們應該拿到盡可能多的薪水」（people should be paid as much as possible）。
黃仁勳笑著對台下媒體說，「去問我的員工就知道了，我真的是這麼做」，強調他一向付給員工盡可能高的薪水；不過他也表示，這只是自己的做法，不代表這就是正確的答案。
黃仁勳1日晚間出席在台北舉辦的輝達韓國夥伴之夜餐敘活動，包含三星、LG、Naver、斗山等韓國科技巨頭高層都齊聚一堂。他受訪時透露，本週將帶著家人前往韓國進行短暫度假與訪問，最重要的目的是親自感謝並祝賀韓國合作夥伴。
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