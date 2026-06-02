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整理包／Computex 再掀 AI 旋風 黃仁勳七大金句一次看

經濟日報／ 新媒體中心／徐睦鈞
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。記者潘俊宏／攝影
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。記者潘俊宏／攝影

台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）2日登場，旋風來台的「仁來瘋」輝達執行長黃仁勳從5月底就開始為Nvidia及大展熱場，從1日的GTC大會到2日Computex開展的全球記者會上，都全力宣揚AI的大未來。這次他帶來「代理式AI」、「養龍蝦」等新主題，在台期間每天金句連發，吸引全球目光。為此，經濟日報特別整理他這次的金句，讓讀者用最快速的方式掌握AI新時代的大趨勢。

一、代理式AI將成為未來十年最重要的運算革命

輝達執行長黃仁勳2日在全球記者會中強調代理式AI將襲捲AI應用，他認為代理式AI將成為未來十年最重要的運算革命。因為這不只是單一產品的突破，而是一套可橫跨雲端、邊緣運算與實體世界的統一AI平台。黃仁勳說，未來不論是工程師、研究人員、放射科醫師、自駕車系統或人形機器人，都將透過同樣的代理式AI架構獲得協助，而這正是輝達正在推動的新世代AI藍圖。

黃仁勳表示，代理式AI（Agent AI）未來會成為每個人身邊專屬AI助手，就像《星際大戰》中的R2D2與C3PO一樣，而支撐這一切的核心，正是輝達打造的統一代理式運算架構。

黃仁勳以生動比喻形容，未來個人電腦將不再只是工具，而會成為每個人的R2D2，陪伴使用者成長、理解習慣並協助處理工作；而大型雲端AI則扮演如同C3PO般的角色，成為個人AI助手背後的知識與推理後盾。

黃仁勳強調，代理式AI的關鍵不在於特定模型，而在於統一的運算模式。這套架構中的模型可以是大型語言模型（LLM）、視覺語言行動模型（Vision-Language-Action Model）、機器人模型，甚至是各類實體AI模型，但本質上都屬於具備推理能力的系統。

二、代理式AI已經來臨，「有用的AI」已經降臨

黃仁勳1日在GTC Taipei發表主題演講，高喊「有用的AI」已經來臨。他提及，詞元（Token）成為能帶來營收的獲利單位、AI是GDP產生器，代理式AI時代來了，並強調「AI導致人們失業的說法是無稽之談」。

黃仁勳指出，兩年前他開始談AI如何從生成式AI演進，下一波AI浪潮就是代理式AI。時至今日，可以說代理式AI已經來臨，有用的AI已經降臨。

他提到，從產業的角度，運算模式已經改變，詞元正處於極其龐大的需求中，當前Token已成為能帶來營收的獲利單位，正因為有利可圖，AI公司會想要生成更多Token，並建造更多AI工廠，這是台灣的算力需求之所以一飛沖天的原因，也是相關各公司業務蒸蒸日上的原因。

三、AI已成為「利潤產生器」 甚至是「GDP產生器」

黃仁勳說，「AI現在已成為利潤產生器」，甚至「GDP產生器」。在這背後，是一套全新的運算模式，不單是大語言模型，而是一個「代理人」。代理人等於大型語言模型（LLM）加上一個控制框架（harness），框架負責協助進行有用的工作，代理人收到輸入要求後，必須能理解、推理、行動，並使用工具，完成令人難以置信的任務。

他提到，很多人擔憂代理式AI來臨，許多軟體公司會倒閉、人們會失業，但真正的情況恰恰相反，未來將出現多到數不清的AI代理人，這些代理人需要的軟體工具，將比任何時候還要多，此刻有更多軟體工程師被僱用，並創造比以往更多的生產力。

他強調，接下來將是軟體公司發展的黃金盛世，前提是軟體必須以一種AI代理人能夠使用的方式呈現，這將會是一項重大的突破。

四、AI工廠的經濟價值來自詞元（token）

黃仁勳在談到輝達新一代人工智慧（AI）平台Vera Rubin已進入全面量產時說。AI已成為可獲利的生產力引擎，全球算力需求居高不下，且算力正是當前最大限制，Vera Rubin量產將支撐全球人工智慧工廠（AI factory）建置進入下一階段。

AI工廠的經濟價值來自詞元（token），運算能力已成為營收與利潤來源。他指出，1GW等級AI工廠投資金額已從早期約200億至300億美元，升至500億至600億美元，未來甚至將達800億至1,000億美元；在如此龐大的資本支出下，首次產生詞元時間（time to first token）、每瓦詞元產出（tokens per watt）、系統可靠度與資產使用壽命，將成為AI基礎建設競爭的關鍵。

五、AI讓軟體開發業3兆美元薪資產值產出9兆美元生產力

黃仁勳1日於主題演講時表示，外界認為人工智慧（AI）將減少軟體工程師工作是「完全錯誤」，因為AI正讓工程師產出大幅提升，反而使企業更有誘因聘用更多工程師。他強調，當一名工程師可透過AI創造更高倍數生產力，企業自然會想雇用更多工程師，這項變化很快將反映在整體經濟中。

以軟體開發為例指出，全球約3,000萬至4,000萬名專業軟體開發者，代表約3兆美元薪資產值；在AI代理人協助下，同樣人力正產出接近三倍成果，相當於約9兆美元生產力。他表示，這正是AI的潛力與承諾，也代表AI不再只是技術展示，而是實際推升GDP與企業獲利的新生產力工具。

他強調，AI代理人時代已經到來，未來軟體開發、工具使用與企業生產力模式都將改變。AI不是讓軟體工程師變得不重要，而是讓工程師的產出被大幅放大，進一步帶動企業加速聘才、部署AI應用，並推升新一波AI基礎建設需求。

六、AI工廠已成為未來十年全球最大規模的基礎建設

黃仁勳1日在 GTC Taipei 主題演講，除宣告「代理式AI（Agentic AI）時代正式來臨」外另一項重大宣示，是NVIDIA已從GPU公司進一步轉型為AI Infrastructure Company（AI基礎設施公司）。

他表示，AI工廠（AI Factory）已成為未來十年全球最大規模的基礎建設。目前1GW等級AI工廠投資金額已從200億至300億美元，增加至500億至600億美元。未來更可能達到800億至1000億美元。

黃仁勳指出，「Compute is revenue.」、「算力就是營收。」AI工廠的價值已不只是資料中心，而是直接創造Token與收益的生產設施。未來競爭關鍵不再是單一晶片效能，而是整體AI工廠效率。包括：Throughput per Watt（每瓦吞吐量）、Tokens per Watt（每瓦Token產出）、Time to First Token（首次產出Token時間）、系統可靠度與稼動率‧都將直接影響AI工廠獲利能力。

七、台灣是生態系的震央，是這一切的起點

黃仁勳2日說，投資台灣最直接的方式就是「花錢」，輝達如今是台灣生態系「最大的買家」，也可同時讓供應鏈保持韌性；輝達目前在台灣員工超過1,000人，隨著新總部擴建，未來幾年內還需要招募數千人，將成為台灣最大的雇主之一。

黃仁勳說，供應鏈應該盡可能多元化（Diversified），並具備冗餘（Redundant）能力，才能擁有韌性（Resilience）。台灣對美國來說是不可思議的戰略夥伴，因為台灣正在對美國的製造生態系進行投資。台積電、日月光、緯創、鴻海等台廠都在美國進行巨大的投資，目的就是為了讓全球供應鏈盡可能多元化、具備韌性和冗餘能力。

他強調，台灣在製造業上非常出色，特別是科技製造業，「這裡就是生態系的震央，是這一切的起點」。未來輝達將做2件事，一方面繼續投資台灣擁有的專業人才，同時讓輝達自己的供應鏈盡可能保持韌性。

（資料來源：編譯簡國帆；記者簡永祥、鐘惠玲、朱子呈；中央社）

黃仁勳 COMPUTEX 輝達

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