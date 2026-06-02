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RTX Spark 只是開端 輝達黃仁勳：還有 N2X、甚至已規畫 N3X

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
輝達執行長黃仁勳。記者潘俊宏／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者潘俊宏／攝影

輝達執行長黃仁勳於2日舉行全球媒體問答，他在活動中一開始就邀請聯發科（2454）執行長蔡力行驚喜現身，並表達在雙方合作的N1X晶片之後，還有N2X，甚至已經在規畫N3X，且未來將會擴大相關產品家族，拓展市場版圖，並在未來很長一段時間內，持續延伸與發展此架構。

黃仁勳透露，輝達與聯發科共同打造的PC超級晶片名為RTX Spark，在開發期間的代號是N1X。當初是他找上聯發科合作，懷著要打造晶片與電腦的絕佳想法，不僅要是史無前例的首創之作，而且還將具備Windows相容性。

黃仁勳接著說，當時輝達與微軟已經洽談一段時間，共同探索究竟能打造出什麼樣的新型電腦，要能瞄準未來的創作者與設計者市場，並適用於將AI視為核心不可或缺的應用場景。而且在那時其實就已考量到自主代理系統，也就是去想「代理程式要在行動裝置上如何運作？」

為了打造符合上述條件的電腦，黃仁勳指出，這需要一顆功能極其強大的系統單晶片，必須既威力強大又兼具極高的能源效率。這時他突然想到，「有一位好朋友完全知道該怎麼做」，於是就聯繫了蔡力行，希望能一起合作，打造令人驚豔的超級晶片。

黃仁勳稱讚雙方這項合作結合聯發科的專業技術，包括多媒體與節能技術等。雙方都投入了數百名工程師在這個專案上，在共同努力近兩年後，得以打造出RTX Spark晶片。

對於這項晶片合作案，蔡力行也回應，「是一段非常棒的歷程」，當中並非毫無挑戰，若沒有兩家公司真正全心投入心血與工程才華，就不可能實現，而且CPU與GPU之間堅持使用輝達的NVLink技術互連，這對於代理式AI來說，絕對是完美且完全正確的架構。

蔡力行並認為，這項晶片開發案對於在台灣像聯發科這樣的公司來說很重要，能夠與像輝達這樣的世界級企業攜手合作，該公司的員工能從世界級的工程技術中學習。

黃仁勳也表示，輝達之所以選擇與聯發科合作，是因為對方在工程技術等方面都屬世界級，而也透過這次的合作夥伴關係證實了這一點。

黃仁勳 輝達 聯發科

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