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樺漢 Computex 展示三大智慧場景 迎實體 AI 落地商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
樺漢科技2026 Computex今天盛大開展，董事長朱復銓表示，將透過「AI賦能，啟動未來」 三大智慧場景，迎接實體AI落地商機。樺漢/提供
樺漢科技2026 Computex今天盛大開展，董事長朱復銓表示，將透過「AI賦能，啟動未來」 三大智慧場景，迎接實體AI落地商機。樺漢/提供

樺漢（6414）宣布於2026年6月2日至5日，盛大參與 2026 Computex 台北國際電腦展，以「AI 賦能，啟動未來」為主題，今年展現「AI、物聯網與雲端」的深度融合，並透過專屬的 ESaaS (Ennoconn Solution as a Service) 整合方案，以軟硬整合與雲網結合為基石，提供強大的 AIoT 服務平台，以迎接龐大的實體AI商機。

本次展會的亮點，在於樺漢跳脫概念展示，以沉浸式體驗實體展現實體 AI 落地商業化的豐碩成果，並聚焦於以下三大核心應用場景：

一、智慧零售：全通路融合與無人化創新體驗 樺漢結合 AI 技術，應用無人化服務探索全通路融合的創新購物體驗，並大幅提升營運場域效率。在落地商轉上，展出了自行研發的OpPredict 智慧邊緣管理與 OpAegis 智慧資安管理平台。樺漢亦攜手策略夥伴展現豐富應用：如 NCR Voyix 的智慧零售整體解決方案、統一資訊的智慧無人商店與智能冰櫃、智慧點餐機與 AI 商場導覽、以及 AI自助點餐虛擬人服務等，全面勾勒未來零售新樣貌。

二、智慧建築與工廠：高效節能與未來自動化製造 透過 AI 智能分析，樺漢打造出高效節能方案與嶄新的自動化製造面貌。展出亮點包括 Kontron 應用於航太與鐵路的 Edge AI 強固型工業電腦、超恩導入 Nvidia Jetson Thor 的機器人與智慧監控應用、樺緯的 AI 節能策略演算法與雲端管理平台，以及樺康智雲的數位雙生 (Digital Twin) 技術。此外，更結合 AI 門禁系統與高速邊際運算相機，全方位強化智慧安防。

三、智慧醫療：精準醫療與全方位健康照護 結合數位化資訊裝置與 AI 影像辨識，樺漢與夥伴共同實現臨床輔助與精準醫療。現場將展出帆宣（6196）的醫療物聯網與 AI 輔助篩檢放射診斷解決方案，以及智慧病床床邊顯示系統、門診報到系統 (HIS) 與外骨骼輔具，將 AI 實體落地於全方位的健康照護中。

擴大生態系：策略夥伴與新創團隊強強聯手，除了三大場景的應用，樺漢亦高度重視資安與新創生態系的培育。在資訊安全方面，攜手瑞祺電（6416）展出本地型隱私防護 GenAI 伺服器，為 AI 落地提供堅實的安全後盾。

同時，樺漢積極與新創團隊合作，本次特別邀請陽明交大新創加速器共同展出前瞻技術，包含 AI虛擬人、AI Agent、PUF-based PQC 安全晶片，以及智慧電梯 AI 系統，展現樺漢帶領新創團隊走向商業化、接軌國際市場的強大驅動力。

Computex 樺漢

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