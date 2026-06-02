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和碩 COMPUTEX 展示 Vera Rubin 與 DSX 整合方案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

和碩（4938）2日於COMPUTEX 2026發表新一代 AI 基礎設施產品組合，以及AI Factory 驗證框架。透過 NVIDIA Vera Rubin 平台、NVIDIA HGX Rubin NVL8、NVIDIA RTX PRO Servers，並結合 NVIDIA DSX AI Factory 參考設計，和碩正推動 AI Factory 從數位孿生（Digital Twin）模擬到正式量產的設計、驗證與部署全面進化。 

作為 NVIDIA DSX 生態系合作夥伴，和碩將 AI 基礎設施驗證從傳統製造流程進一步延伸，將 SimReady 數位孿生與 AI Factory 工作流程整合至伺服器開發與部署流程中。透過 NVIDIA Omniverse DSX Blueprint，和碩可協助客戶在實際部署前即完成機櫃級 AI 基礎設施的模擬、驗證與最佳化。 

「AI 工廠不僅需要高效能運算，更需要端到端的基礎設施智慧化能力，」和碩總經理暨執行長鄭光志表示。「透過導入 NVIDIA DSX 架構、SimReady 數位孿生與 AI Factory 驗證能力，和碩已進一步強化了自身在製造營運及 AI 基礎設施整合方面的專業技術。我們期盼與 NVIDIA 攜手，協助客戶在實際部署前完成 AI 基礎設施的模擬、驗證與最佳化，進一步提升新世代 AI 資料中心的擴展性、可靠性與運行效率。」 

此次展出的核心焦點為和碩 RA4803-72N3 採用 NVIDIA Vera Rubin NVL72 平台，一款基於第三代 NVIDIA MGX 機櫃設計打造的全液冷超級電腦，可無縫導入既有 Blackwell 資料中心環境。 

和碩同步推出 AS210-2T1-8H3，一款基於 NVIDIA HGX Rubin NVL8 平台的 2U 全液冷伺服器，可搭載雙顆 NVIDIA Vera CPU 或 Intel Xeon® 6 處理器。 

除了硬體創新外，和碩亦展示其符合 NVIDIA DSX 架構的 AI Factory 驗證流程，將數位孿生模擬、散熱分析與滿載燒機測試整合於同一製造環境中。 

和碩 L11 散熱實驗室結合計算流體力學（Ansys Fluent）CFD 模擬、NVIDIA Omniverse 數位孿生、液冷分析與電力建模，在部署前即完成 AI Factory 基礎設施最佳化；L12 燒機測試室則於出貨前以 100% TDP 進行完整系統驗證，並比對 DSX 數位孿生預測結果。 

和碩表示，透過 NVIDIA AI Factory 數位孿生流程範例，和碩可將工程資料轉換為適用於 NVIDIA Omniverse DSX Blueprint 環境的 SimReady OpenUSD 資產，使客戶能在實際安裝前，先驗證散熱、電力以及機櫃級的 AI 部署。 

和碩亦展示其 PEGAVERSE AI 原生製造智慧平台，結合模擬技術、工廠遙測資料與 AI 驅動營運分析，持續優化 AI Factory 的效能與營運效率。 

和碩 數位

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