黃仁勳：應該「儘可能、持續」用銅 之後擴展使用光通訊

邁威爾科技（Marvell）執行長墨菲（Matt Murphy）2日在台北國際電腦展發表主題演講時，與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳同台。黃仁勳談到「銅光過渡」時表示，應該「儘可能、持續」（as much as we can, as long as we can）用銅，但銅有其極限，之後擴展規模就要用光通訊。

墨菲的開場影片與演說都宣示，AI運算的下一波重大浪潮來自表面下的連線（connectivity），在界定AI基建效能的定義時，談到繪圖處理器（GPU）、XPU、晶圓代工、記憶體時，都難以呈現全貌，反而應該是連線，而光通訊相當重要。

墨菲隨後邀請黃仁勳上台，僅行簡單的訪談，黃仁勳也一貫地展現幽默感，一上台就直接說邁威爾將是「下一家兆美元企業」。

黃仁勳表示，正如他之前所言，隨著「有用的AI來了」，邁威爾和輝達的需求將突破天際，這種可能性是由AI代理實現。

他被問到擴大運算規模時、哪些科技很重要時表示，運算正走向分解（disaggregated）與（分散），必須組織各種資源，箇中的重點就在於連線，輝達則技術則融合各方系統。

他在談到輝達與邁威爾的長期合作時，打趣地問道，「誰不喜歡賺錢」？「我愛變有錢」（I love getting rich），如果邁威爾只買輝達的產品，輝達非常樂意，但邁威爾會自己設計特殊應用晶片（ASIC），輝達也很樂於提供支持，「不必跟輝達買所有東西，只要買一些東西」，「只要留一些生意給我」。

黃仁勳被問到從銅纜到矽光子的轉型時表示，應該儘可能、持續用銅（as much as we can, as long as we can），但銅有其極限，因此正確的策略，應該是在擴大規模（scale up）用銅，但在進一步擴大規模（scale up furthur）、向外擴展（scale out）、橫向擴展（scale cross）時，應該要用光通訊，也就是在「有能力（can）用銅之處用銅，在需要（must）用光通訊之處用光通訊」，因此這段交會期很久。

稍早，墨菲在剛上台時時說，他上次來台灣是近13年前，當時很多人都很年輕、都還是小公司，現在很多都變成世級公司，有如此之多的電腦基建在台灣打造。

他表示說，下一波重大浪潮來自表面底下的連線（connectivity），現在基礎建設興建潮還在早期。