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COMPUTEX今登場 電腦公會陳俊聖：全面展現AI未來趨勢

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
宏碁董事長暨台北市電腦公會理事長陳俊聖表示，今年電腦展全面展現全球AI產業鏈最新技術、應用與未來趨勢。圖／本報資料照片
宏碁董事長暨台北市電腦公會理事長陳俊聖表示，今年電腦展全面展現全球AI產業鏈最新技術、應用與未來趨勢。圖／本報資料照片

台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）今天在台北南港展覽館1、2館及台北世貿1館盛大登場，外貿協會董事長黃志芳表示，COMPUTEX 2026以「AI Together」為核心主題，聚焦AI產業從算力競賽邁入實體落地的關鍵轉折—從雲端走入製造自動化、高齡照護與勞動力轉型等真實場景。

黃志芳說，這不僅是台灣硬體製造韌性與全球軟體生態深度對接的戰略平台，更清楚宣示：AI的下一個戰場，是解決真實世界的問題。

台北市電腦公會理事長陳俊聖說，今年Computex以「AI Together」為主軸，匯集來自33個國家／地區、1500家海內外科技企業，使用6000個攤位，展覽規模再創歷史新高，全面展現全球AI產業鏈最新技術、應用與未來趨勢。

今年不僅邀集高通（Qualcomm）、邁威爾科技（Marvell）、英特爾（Intel）以及恩智浦（NXP）等全球科技巨擎發表主題演講，眺望AI時代下的產業洞察與趨勢。

此外，今年亦打造「AI機器人區」、「科技應用暨體驗館」及「電子紙產業專區」展區，串聯全球科技生態。

陳俊聖指出，COMPUTEX 2026以「AI Together」為主題，反映AI正從單點技術突破邁向系統整合與生態系協作。AI競爭已不只是模型與算力，而是涵蓋運算、傳輸、儲存、能效與應用的完整系統能力。台灣將從晶片、系統到應用場景，持續扮演全球AI發展的重要角色。

因應邊緣AI與跨域整合需求快速成長，COMPUTEX 2026以「AI運算」、「機器人＆智慧移動」及「次世代科技」三大主題為核心，從晶片、運算平台到終端應用，全面呈現AI如何加速產業升級與生活轉型，建構完整「COMPUTEX科技生活圈」。

據TrendForce預測，2028年全球機器人大型語言模型（LLM）市場預期將突破1,000億美元，年複合成長率（CAGR）達48.2%。為因應實體AI與智慧機器人龐大商機，COMPUTEX 2026於世貿展區首度打造「AI機器人區」，展示AI機器人、智慧服務、自主移動與人機協作等應用成果，串聯全球機器人供應鏈與創新解決方案。

此外，今年同步推出「科技應用暨體驗館」、「電子紙產業專區」，鎖定智慧應用、低碳永續及沉浸式互動體驗，展現AI技術如何深入智慧生活、零售、醫療、教育與永續場域，描繪未來科技生活新樣貌。

今年COMPUTEX主題演講（Keynote）陣容堅強，邀集Qualcomm總裁暨執行長Cristiano R. Amon、Marvell主席暨執行長Matt Murphy、Intel執行長陳立武以及NXP總裁暨執行長Rafael Sotomayor等全球業界領袖登場，從AI加速運算、邊緣運算到次世代行動平台，解析關鍵技術革新與產業趨勢。

同步登場的COMPUTEX Forum今年規模再創新高，三天共規劃28場議程，集結NVIDIA、Microsoft、Google DeepMind等國際科技企業30位重量級講者，圍繞「機器人、自動化與實體AI」、「AI運算、基礎架構與開發」、「生成式AI與智慧內容應用」、「AI裝置、物聯網與邊緣運算」、「產業落地AI應用」及「資料智能、治理與安全」六大主題，分享從雲端到邊緣、從基礎架構到應用落地的最新技術進展與實務經驗。

COMPUTEX 陳俊聖 黃志芳

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