快訊

温嵐出院了！首吐病危內幕 腎結石引爆敗血症：死亡離我這麼近

川普為伊朗協議翻臉內幕曝光 飆罵以色列總理嗆「全世界都討厭你們」

張峰奇考慮再出家！老婆李亮瑾支持「有佛緣阻止不了」

聽新聞
0:00 / 0:00

台法先進封裝廠搶手 小鎮勒巴普從72提案中脫穎而出

中央社／ 法國勒巴普1日專電
鴻海科技集團與法商泰雷斯（Thales）、Radiall成立合資公司Tessalia，1日在法國西南部小鎮勒巴普（Le Barp）附近動土。中央社
鴻海科技集團與法商泰雷斯（Thales）、Radiall成立合資公司Tessalia，1日在法國西南部小鎮勒巴普（Le Barp）附近動土。中央社

鴻海科技集團與法商成立的合資公司Tessalia落腳於法國西南部的勒巴普（Le Barp）。鴻海S事業群總經理陳偉銘說，這裡鄰近「雷射之路」聚落，水電供應穩定，生活品質佳，是很理想的半導體產業發展環境。

隸屬於新阿基坦大區（Nouvelle-Aquitaine）吉倫特省（Gironde）的勒巴普位於大城波爾多（Bordeaux）南方約30公里，有近6000人口。

鴻海去年5月宣布與法商泰雷斯（Thales）、Radiall成立合資公司，投入半導體先進封裝與測試（OSAT）。駐法代表郝培芝受訪時透露，整個法國約有72項選址提案，其中「包含非常多大區，還有很多國會議員都紛紛來向我們尋求可能性」。

她說，新阿基坦大區是法國產業重鎮，涵蓋航太、製藥、能源、資訊科技、人工智慧（AI）等領域，加上新阿基坦大區主席胡賽（Alain Rousset）非常支持台灣，一直積極遊說，促成Tessalia在勒巴普落腳，綜合各種考量，這確實是一個設廠的極佳地點。

中央社記者在波爾多市區隨機詢問兩名居民，他們都不知道勒巴普在哪裡。然而，這座小鎮座落著法國原子能暨替代能源委員會（CEA）軍事應用部門轄下相當重要的阿基坦科技研究中心（Cesta）。

這所研究中心負責制定符合各種要求的核彈頭設計方案，確保其安全並達到預期性能目標，此外還設計並運作特殊雷射裝置LMJ，能在極高溫和極高壓條件下做實驗，以改良用於模擬核彈運作機制的物理模型。

法國工業事務權理部長馬旦（Sébastien Martin）今天在動土儀式後受訪指出，勒巴普有極為優越的產業生態系統，除了CEA機構之外，陸續還有像Tessalia這樣的高科技工業園區，賦予此地高附加價值，凸顯新阿基坦大區、波爾多地區的吸引力，對法國工業發展有很重要的意義。

陳偉銘也強調，勒巴普有一個「雷射之路」（Routedes Lasers）產業聚落，工業技術水準非常高，合作夥伴在附近都擁有自己的據點，還有非常優秀的大學，水資源與電力供應都很穩定且充足，生活品質好，距離波爾多市區又不遠，是非常理想的半導體產業發展環境。

他還表示，「台灣人都很喜歡法國，我自己也體驗了這裡非常棒的環境，相信一定會有台灣人非常樂意搬到這裡參與這項計畫」，鴻海也可能在本地及世界各地招募人才。

胡賽告訴中央社記者，這一地區的主要能源來自核能，也有大量水力發電，另在平原地區發展太陽能和風電，期望Tessalia進駐後，帶來高技術含量的就業機會及攸關主權的突破性技術。

勒巴普市長薩哈贊（Blandine Sarrazin）大力推薦這座小鎮介於海灣和都會區之間的地理位置及宜居性；就她所知，勒巴普目前沒有台灣居民，「若有台灣人來到這裡，將是『先驅』，我們一定在行政等方面提供協助」。

鴻海、泰雷斯、Radiall在新聞稿中表示，勒巴普位於法國學術與工業資源豐富的核心區域，有眾多半導體設施及相關專業人才資源，Tessalia預計2029年底開始投產，目標是在2033年之前年產5000萬顆以上的系統級封裝（SiP）元件，全面投產後，可創造約800個工作機會。

鴻海

延伸閱讀

鴻海攜法企投資先進封裝廠動土 助攻歐洲技術自主

鴻海進軍歐洲SiP先進封裝 2033年目標年產5,000萬顆

鴻海Radiall及Thales成立合資公司 目標在歐年產5千萬顆電子零組件

鴻海攜法商搶攻 SiP 商機 三方合資封測廠動土

相關新聞

黃仁勳：RTX Spark瞄準代理式AI時代 親揭示三大戰略定位

輝達（NVIDIA）在GTC Taipei重磅宣布推出與微軟及微發科合作的AI PC用晶片RTX Spark，輝達執行長黃仁勳今日在在全球媒體記者會上，首度深入說明與聯發科共同開發的RTX Spark平台。他強調，RTX Spark並非只是新一代AI PC，而是專為代理式AI（Agentic AI）時代打造的全新運算平台，其核心定位可歸納為「代理式AI電腦」、「Windows AI PC新架構」以及「雲端到邊緣的統一AI運算平台」三大方向。

黃仁勳：代理式AI將成為未來十年最重要的運算革命

輝達執行黃仁勳今日在全球記者會中強調代理式AI將襲捲AI應用，他認為代理式AI將成為未來十年最重要的運算革命。因為這不只是單一產品的突破，而是一套可橫跨雲端、邊緣運算與實體世界的統一AI平台。黃仁勳說，未來不論是工程師、研究人員、放射科醫師、自駕車系統或人形機器人，都將透過同樣的代理式AI架構獲得協助，而這正是輝達正在推動的新世代AI藍圖。

文組也能當黃仁勳員工！輝達找「簡報設計師」薪水上看650萬 可遠距上班

AI時代，許多人漸漸有種「讀理科才有未來」的感覺，然而輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾表示，在這個時代下讀什麼不重要，重要的是說故事的能力、創造力和判斷力。

COMPUTEX今登場 電腦公會陳俊聖：全面展現AI未來趨勢

台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）今天在台北南港展覽館1、2館及台北世貿1館盛大登場，外貿協會董事長黃志芳表示，COMPUTEX 2026以「AI Together」為核心主題，聚焦AI產業從算力競賽邁入實體落地的關鍵轉折—從雲端走入製造自動化、高齡照護與勞動力轉型等真實場景。

台法先進封裝廠搶手 小鎮勒巴普從72提案中脫穎而出

鴻海科技集團與法商成立的合資公司Tessalia落腳於法國西南部的勒巴普（Le Barp）。鴻海S事業群總經理陳偉銘說，...

外貿協會董事長黃志芳：全民迎 AI 商機 台北國際電腦展史上規模最大

台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）於6月2日至5日盛大登場。外貿協會董事長黃志芳表示，今年COMPUTEX首度採用雙展區模式，除南港展覽館一、二館外，更重返世貿一館，成為史上規模最大的一屆展會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。