台法先進封裝廠搶手 小鎮勒巴普從72提案中脫穎而出

鴻海科技集團與法商成立的合資公司Tessalia落腳於法國西南部的勒巴普（Le Barp）。鴻海S事業群總經理陳偉銘說，這裡鄰近「雷射之路」聚落，水電供應穩定，生活品質佳，是很理想的半導體產業發展環境。

隸屬於新阿基坦大區（Nouvelle-Aquitaine）吉倫特省（Gironde）的勒巴普位於大城波爾多（Bordeaux）南方約30公里，有近6000人口。

鴻海去年5月宣布與法商泰雷斯（Thales）、Radiall成立合資公司，投入半導體先進封裝與測試（OSAT）。駐法代表郝培芝受訪時透露，整個法國約有72項選址提案，其中「包含非常多大區，還有很多國會議員都紛紛來向我們尋求可能性」。

她說，新阿基坦大區是法國產業重鎮，涵蓋航太、製藥、能源、資訊科技、人工智慧（AI）等領域，加上新阿基坦大區主席胡賽（Alain Rousset）非常支持台灣，一直積極遊說，促成Tessalia在勒巴普落腳，綜合各種考量，這確實是一個設廠的極佳地點。

中央社記者在波爾多市區隨機詢問兩名居民，他們都不知道勒巴普在哪裡。然而，這座小鎮座落著法國原子能暨替代能源委員會（CEA）軍事應用部門轄下相當重要的阿基坦科技研究中心（Cesta）。

這所研究中心負責制定符合各種要求的核彈頭設計方案，確保其安全並達到預期性能目標，此外還設計並運作特殊雷射裝置LMJ，能在極高溫和極高壓條件下做實驗，以改良用於模擬核彈運作機制的物理模型。

法國工業事務權理部長馬旦（Sébastien Martin）今天在動土儀式後受訪指出，勒巴普有極為優越的產業生態系統，除了CEA機構之外，陸續還有像Tessalia這樣的高科技工業園區，賦予此地高附加價值，凸顯新阿基坦大區、波爾多地區的吸引力，對法國工業發展有很重要的意義。

陳偉銘也強調，勒巴普有一個「雷射之路」（Routedes Lasers）產業聚落，工業技術水準非常高，合作夥伴在附近都擁有自己的據點，還有非常優秀的大學，水資源與電力供應都很穩定且充足，生活品質好，距離波爾多市區又不遠，是非常理想的半導體產業發展環境。

他還表示，「台灣人都很喜歡法國，我自己也體驗了這裡非常棒的環境，相信一定會有台灣人非常樂意搬到這裡參與這項計畫」，鴻海也可能在本地及世界各地招募人才。

胡賽告訴中央社記者，這一地區的主要能源來自核能，也有大量水力發電，另在平原地區發展太陽能和風電，期望Tessalia進駐後，帶來高技術含量的就業機會及攸關主權的突破性技術。

勒巴普市長薩哈贊（Blandine Sarrazin）大力推薦這座小鎮介於海灣和都會區之間的地理位置及宜居性；就她所知，勒巴普目前沒有台灣居民，「若有台灣人來到這裡，將是『先驅』，我們一定在行政等方面提供協助」。

鴻海、泰雷斯、Radiall在新聞稿中表示，勒巴普位於法國學術與工業資源豐富的核心區域，有眾多半導體設施及相關專業人才資源，Tessalia預計2029年底開始投產，目標是在2033年之前年產5000萬顆以上的系統級封裝（SiP）元件，全面投產後，可創造約800個工作機會。