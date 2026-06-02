凱基證券攜手櫃買中心 COMPUTEX 展前論壇600法人匯聚

隨著2026年台北國際電腦展（COMPUTEX）揭幕，為深化台灣優質企業於全球資本市場的戰略地位，凱基證券攜手櫃買中心再度舉辦「2026台北國際電腦展展前論壇」。這次活動由凱基證券董事長許道義、總經理林志宏與櫃買中心董事長簡立忠、總經理陳麗卿親自出席，現場匯聚近600位國內外機構投資人，透過多場深度論壇，展現台灣企業在AI基礎設施與半導體先進製程中的關鍵推動力。

這次論壇共邀請信驊（5274）、雙鴻（3324）、台燿（6274）、鈺太（6679）、光洋科（1785）、長科*（6548）、精測（6510）、鈺祥（7909）、家登（3680）、新應材等十家指標性企業參與，受邀企業橫跨遠端管理晶片、高階散熱方案、關鍵電子材料、先進封裝導線架及半導體傳載設備等領域，不僅展現台灣產業的技術廣度，更凸顯在高效能運算（HPC）趨勢下的競爭優勢。

2026台北國際電腦展展前論壇亦特別安排邀請各企業高層與會，透過專題簡報與即時互動，為投資人勾勒出清晰的市場發展藍圖，進一步建立企業與資本市場的直接溝通管道，讓國際投資人深度看見台灣企業在精密製程與自動化設備上的卓越應變能力與長期增長潛力。

凱基證券秉持「以客戶為中心」的核心理念，致力成就客戶富足人生，未來將持續扮演市場橋樑角色，串聯台灣優質企業與全球金融資源，透過舉辦多元國際性產業論壇，助力台灣科技隱形冠軍走向世界舞台，讓台灣資本市場在國際版圖中持續發光，並與全球投資者共享產業成長的豐碩成果。