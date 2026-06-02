快訊

温嵐出院了！首吐病危內幕 腎結石引爆敗血症：死亡離我這麼近

川普為伊朗協議翻臉內幕曝光 飆罵以色列總理嗆「全世界都討厭你們」

張峰奇考慮再出家！老婆李亮瑾支持「有佛緣阻止不了」

聽新聞
0:00 / 0:00

凱基證券攜手櫃買中心 COMPUTEX 展前論壇600法人匯聚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券攜手櫃買中心舉辦2026台北國際電腦展展前論壇，由凱基證券董事長許道義(中左)、總經理林志宏(右二)、櫃買中心董事長簡立忠(中)、總經理陳麗卿(左三)與參加法說會上櫃公司代表合影。(凱基證券/提供)
凱基證券攜手櫃買中心舉辦2026台北國際電腦展展前論壇，由凱基證券董事長許道義(中左)、總經理林志宏(右二)、櫃買中心董事長簡立忠(中)、總經理陳麗卿(左三)與參加法說會上櫃公司代表合影。(凱基證券/提供)

隨著2026年台北國際電腦展（COMPUTEX）揭幕，為深化台灣優質企業於全球資本市場的戰略地位，凱基證券攜手櫃買中心再度舉辦「2026台北國際電腦展展前論壇」。這次活動由凱基證券董事長許道義、總經理林志宏與櫃買中心董事長簡立忠、總經理陳麗卿親自出席，現場匯聚近600位國內外機構投資人，透過多場深度論壇，展現台灣企業在AI基礎設施與半導體先進製程中的關鍵推動力。

這次論壇共邀請信驊（5274）、雙鴻（3324）、台燿（6274）、鈺太（6679）、光洋科（1785）、長科*（6548）、精測（6510）、鈺祥（7909）、家登（3680）、新應材等十家指標性企業參與，受邀企業橫跨遠端管理晶片、高階散熱方案、關鍵電子材料、先進封裝導線架及半導體傳載設備等領域，不僅展現台灣產業的技術廣度，更凸顯在高效能運算（HPC）趨勢下的競爭優勢。

2026台北國際電腦展展前論壇亦特別安排邀請各企業高層與會，透過專題簡報與即時互動，為投資人勾勒出清晰的市場發展藍圖，進一步建立企業與資本市場的直接溝通管道，讓國際投資人深度看見台灣企業在精密製程與自動化設備上的卓越應變能力與長期增長潛力。

凱基證券秉持「以客戶為中心」的核心理念，致力成就客戶富足人生，未來將持續扮演市場橋樑角色，串聯台灣優質企業與全球金融資源，透過舉辦多元國際性產業論壇，助力台灣科技隱形冠軍走向世界舞台，讓台灣資本市場在國際版圖中持續發光，並與全球投資者共享產業成長的豐碩成果。

凱基 COMPUTEX 櫃買中心

延伸閱讀

櫃買引資 助攻亞資中心

貿協：COMPUTEX預登買主破3萬 訂單效應已提前發酵

外貿協會董事長黃志芳：全民迎 AI 商機 台北國際電腦展史上規模最大

InnoVEX 2日登場 中企署主題館集結33家新創亮相

相關新聞

黃仁勳：RTX Spark瞄準代理式AI時代 親揭示三大戰略定位

輝達（NVIDIA）在GTC Taipei重磅宣布推出與微軟及微發科合作的AI PC用晶片RTX Spark，輝達執行長黃仁勳今日在在全球媒體記者會上，首度深入說明與聯發科共同開發的RTX Spark平台。他強調，RTX Spark並非只是新一代AI PC，而是專為代理式AI（Agentic AI）時代打造的全新運算平台，其核心定位可歸納為「代理式AI電腦」、「Windows AI PC新架構」以及「雲端到邊緣的統一AI運算平台」三大方向。

黃仁勳：代理式AI將成為未來十年最重要的運算革命

輝達執行黃仁勳今日在全球記者會中強調代理式AI將襲捲AI應用，他認為代理式AI將成為未來十年最重要的運算革命。因為這不只是單一產品的突破，而是一套可橫跨雲端、邊緣運算與實體世界的統一AI平台。黃仁勳說，未來不論是工程師、研究人員、放射科醫師、自駕車系統或人形機器人，都將透過同樣的代理式AI架構獲得協助，而這正是輝達正在推動的新世代AI藍圖。

文組也能當黃仁勳員工！輝達找「簡報設計師」薪水上看650萬 可遠距上班

AI時代，許多人漸漸有種「讀理科才有未來」的感覺，然而輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾表示，在這個時代下讀什麼不重要，重要的是說故事的能力、創造力和判斷力。

COMPUTEX今登場 電腦公會陳俊聖：全面展現AI未來趨勢

台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）今天在台北南港展覽館1、2館及台北世貿1館盛大登場，外貿協會董事長黃志芳表示，COMPUTEX 2026以「AI Together」為核心主題，聚焦AI產業從算力競賽邁入實體落地的關鍵轉折—從雲端走入製造自動化、高齡照護與勞動力轉型等真實場景。

台法先進封裝廠搶手 小鎮勒巴普從72提案中脫穎而出

鴻海科技集團與法商成立的合資公司Tessalia落腳於法國西南部的勒巴普（Le Barp）。鴻海S事業群總經理陳偉銘說，...

外貿協會董事長黃志芳：全民迎 AI 商機 台北國際電腦展史上規模最大

台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）於6月2日至5日盛大登場。外貿協會董事長黃志芳表示，今年COMPUTEX首度採用雙展區模式，除南港展覽館一、二館外，更重返世貿一館，成為史上規模最大的一屆展會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。