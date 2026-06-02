快訊

温嵐出院了！首吐病危內幕 腎結石引爆敗血症：死亡離我這麼近

川普為伊朗協議翻臉內幕曝光 飆罵以色列總理嗆「全世界都討厭你們」

張峰奇考慮再出家！老婆李亮瑾支持「有佛緣阻止不了」

聽新聞
0:00 / 0:00

外貿協會董事長黃志芳：全民迎 AI 商機 台北國際電腦展史上規模最大

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
外貿協會董事長黃志芳表示，台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）首度加入「AI Together」為主題，象徵人類與人工智慧邁向更深層次的合作關係。黃淑惠／攝影
外貿協會董事長黃志芳表示，台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）首度加入「AI Together」為主題，象徵人類與人工智慧邁向更深層次的合作關係。黃淑惠／攝影

台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）於6月2日至5日盛大登場。外貿協會董事長黃志芳表示，今年COMPUTEX首度採用雙展區模式，除南港展覽館一、二館外，更重返世貿一館，成為史上規模最大的一屆展會。

黃志芳指出，COMPUTEX自1981年創辦以來，見證全球科技產業的重要發展歷程。今年首度加入「AI Together」為主題，象徵人類與人工智慧邁向更深層次的合作關係。隨著全球AI應用日益普及，也證明產業發展趨勢持續向前推進，未來成長動能將更加強勁。

他表示，「AI Together」不僅代表人類與AI的全新交集，更象徵台灣攜手全球科技產業，共同打造未來AI文明的新篇章。今年展會特別於世貿一館規劃AI與機器人專區，聚焦實體AI（Physical AI）發展趨勢，展現人工智慧從虛擬世界走向實體應用的重要里程碑。

本屆展覽內容涵蓋AI機器人關鍵技術、機器人具身智慧（Embodied AI）運算與系統架構、AI時代電子紙顯示永續解決方案，以及透過地空整合與數位孿生技術打造的新世代3D智慧安防與智慧城市應用，完整呈現AI技術從研發創新走向產業落地的關鍵進程，加速生態系整合與商業化發展。

黃志芳進一步表示，今年COMPUTEX規模再創新高，除既有南港展覽館展區外，更將世貿一館打造為最受矚目的AI與機器人專區，展現台灣在全球AI產業鏈的重要地位。

此外，NVIDIA也將於COMPUTEX期間同步舉辦旗艦級開發者盛會GTC Taipei 2026，與展會時間完全重疊，顯示全球科技產業對COMPUTEX及台灣科技供應鏈的高度重視。

貿協表示，今年論壇與專題演講邀請超過30位國際重量級講者參與，其所代表企業總市值合計超過10兆美元，充分展現全球科技產業對AI浪潮及台灣創新實力的高度關注。

今年世貿展區更集結超過180家參展商，規劃「AI機器人區」、「電子紙產業專區」及「科技應用暨體驗館（TechXperience）」三大主題展區，全面展示實體AI技術的最新發展成果與未來應用潛力，預料將成為本屆COMPUTEX最受矚目的焦點之一。

<a href='/search/tagging/2/外貿協會' rel='外貿協會' data-rel='/2/125126' class='tag'><strong>外貿協會</strong></a>董事長黃志芳表示，今年COMPUTEX首度採用雙展區模式，除南港展覽館一、二館外，更重返世貿一館，成為史上規模最大的一屆展會。黃淑惠／攝影
外貿協會董事長黃志芳表示，今年COMPUTEX首度採用雙展區模式，除南港展覽館一、二館外，更重返世貿一館，成為史上規模最大的一屆展會。黃淑惠／攝影

台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）史上規模最大6月2日盛大登場。黃淑惠／攝影
台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）史上規模最大6月2日盛大登場。黃淑惠／攝影

黃志芳 外貿協會 外貿

延伸閱讀

COMPUTEX 2026：AI從雲端走入真實世界 台灣領銜全球產業轉型

貿協：COMPUTEX預登買主破3萬 訂單效應已提前發酵

COMPUTEX開幕 AI下個戰場…解決真實世界問題

InnoVEX 2日登場 中企署主題館集結33家新創亮相

相關新聞

黃仁勳：RTX Spark瞄準代理式AI時代 親揭示三大戰略定位

輝達（NVIDIA）在GTC Taipei重磅宣布推出與微軟及微發科合作的AI PC用晶片RTX Spark，輝達執行長黃仁勳今日在在全球媒體記者會上，首度深入說明與聯發科共同開發的RTX Spark平台。他強調，RTX Spark並非只是新一代AI PC，而是專為代理式AI（Agentic AI）時代打造的全新運算平台，其核心定位可歸納為「代理式AI電腦」、「Windows AI PC新架構」以及「雲端到邊緣的統一AI運算平台」三大方向。

黃仁勳：代理式AI將成為未來十年最重要的運算革命

輝達執行黃仁勳今日在全球記者會中強調代理式AI將襲捲AI應用，他認為代理式AI將成為未來十年最重要的運算革命。因為這不只是單一產品的突破，而是一套可橫跨雲端、邊緣運算與實體世界的統一AI平台。黃仁勳說，未來不論是工程師、研究人員、放射科醫師、自駕車系統或人形機器人，都將透過同樣的代理式AI架構獲得協助，而這正是輝達正在推動的新世代AI藍圖。

文組也能當黃仁勳員工！輝達找「簡報設計師」薪水上看650萬 可遠距上班

AI時代，許多人漸漸有種「讀理科才有未來」的感覺，然而輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾表示，在這個時代下讀什麼不重要，重要的是說故事的能力、創造力和判斷力。

COMPUTEX今登場 電腦公會陳俊聖：全面展現AI未來趨勢

台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）今天在台北南港展覽館1、2館及台北世貿1館盛大登場，外貿協會董事長黃志芳表示，COMPUTEX 2026以「AI Together」為核心主題，聚焦AI產業從算力競賽邁入實體落地的關鍵轉折—從雲端走入製造自動化、高齡照護與勞動力轉型等真實場景。

台法先進封裝廠搶手 小鎮勒巴普從72提案中脫穎而出

鴻海科技集團與法商成立的合資公司Tessalia落腳於法國西南部的勒巴普（Le Barp）。鴻海S事業群總經理陳偉銘說，...

COMPUTEX喊燒「AI五層蛋糕」300家企業 7/4就業博覽會全面搶才

2026年COMPUTEX登場，今年以「AI Together」為主題，聚焦AI運算、機器人&智慧移動、次世代科技等主題。104人力銀行指出，求才端，當AI發展走向基礎建設與應用，參加COMPUTEX的企業也爭搶AI發展關鍵人才，如電源設計工程師、AI伺服器研發工程師、機電工程師等職務；求職端，科技人才求職動能轉強，年增幅6%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。