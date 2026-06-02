COMPUTEX喊燒「AI五層蛋糕」300家企業 7/4就業博覽會全面搶才

2026年COMPUTEX登場，今年以「AI Together」為主題，聚焦AI運算、機器人&智慧移動、次世代科技等主題。104人力銀行指出，求才端，當AI發展走向基礎建設與應用，參加COMPUTEX的企業也爭搶AI發展關鍵人才，如電源設計工程師、AI伺服器研發工程師、機電工程師等職務；求職端，科技人才求職動能轉強，年增幅6%。

104人力銀行7月4日在台北世貿一館舉辦的「2026職涯博覽會」，參展廠商如台達電子、廣達電腦、緯創資通、華碩電腦等企業將現場徵才。

2026年COMPUTEX全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）同時段舉行GTC Taipei盛會，執行長黃仁勳發表演講聚焦AI領域的最新技術進展，將推出下一代平台Vera Rubin，並揭曉新一代晶片「N1X」，150家台灣供應鏈夥伴將扮演關鍵角色。104人力銀行指出，與輝達高度緊密合作的供應商如緯創、廣達招募雲端伺服器硬體設計、伺服器技術副理/經理等人才，期待求職者進行系統硬體設計、功能驗證，跨單位合作解決產品各階段如試產、展示、量產之軟硬體問題。

將AI發展擴展到黃仁勳曾提及的「AI五層蛋糕」（Five-Layer Cake）架構生態系，除了「基礎設施」外，台灣科技大廠在「能源」也扮演重要角色，像是康舒科技招募資料中心電源設計資深工程師，執行機種開發、研究新線路與控制技術，台達電子則招募伺服器電源韌體實習生，協助開發與維護電源產品韌體，讓學生尚未畢業就能參與AI發展；在「應用」端，因為AI落地與顧客端的溝通相當重要，企業招募解決方案PM、規劃師等職務，確保有好的使用體驗。

本次COMPUTEX首度設立AI機器人展區，聚焦實體AI（Physical AI）發展。104人力銀行發現，科技大廠已透過招募機電工程師職務切入機器人發展。華碩電腦招募機器人機電整合伺服控制工程師，工作內容涵蓋設計伺服控制系統、進行系統整合與測試、依據需求協助機電創新，實現感知與驅動的高效耦合，類似人類的自然運動模式。技嘉科技招募機電工程師，負責工業機器手臂與周邊設備的硬體配置與通訊整合、撰寫機器手臂運動路徑程式、執行現場設備的安裝、測試、精準度校正及排除機電異常。

AI科技發展勢不可擋，104人力銀行同步觀察科技人才求職行為發現，2026年4月科技人才找工作人數與去年同期相比成長6%，進一步投遞履歷主動應徵人數成長3%。5大科技人才軟體工程師、研發工程師、專案經理、行銷、設計，2026年1-4月專案經理因AI時代更需要整合型的人才，找工作人數與去年同期相比成長8.9%最高，企業提供職缺也成長2.7%；研發工程師因AI發展更多新興技術崛起，找工作人數成長6%高居第二，企業提供職缺則成長9.2%。