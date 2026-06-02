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美光於COMPUTEX 2026 展現AI全面驅動力

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美光於COMPUTEX 2026 展示端到端的AI記憶體和儲存產品組合，涵蓋資料中心及智慧邊緣，以及已量產的核心產品，展現AI全面驅動力。 （路透）
美光於COMPUTEX 2026 展示端到端的AI記憶體和儲存產品組合，涵蓋資料中心及智慧邊緣，以及已量產的核心產品，展現AI全面驅動力。 （路透）

美光科技今天宣布將於 COMPUTEX 2026 期間展示其完整的 AI 最佳化記憶體與儲存解決方案產品組合，全面賦能下一代 AI 資料中心與智慧邊緣應用。隨著 AI 工作負載從模型訓練拓展到大規模推論，包括推理密集型和 AI 代理系統；從運算堆疊到記憶體階層中的各個層級，對記憶體和儲存的需求都大幅增加。

美光執行副總裁暨事業長 Sumit Sadana 表示，AI 模型的上下文長度正以每年 30 倍的速度暴增，而單台伺服器的記憶體容量在過去三年間卻僅增長一倍。現今的系統效能正前所未有地取決於記憶體頻寬和容量。此一半導體生態系的結構性轉型，使記憶體和儲存技術躍升為不可或缺的戰略性資產。美光憑藉從 HBM 到專為 AI 時代打造的 DRAM 和 NAND 解決方案，全面支援 AI 時代的需求。

美光的資料中心記憶體和儲存產品組合共同組成 AI 運算專用的階層架構：HBM 驅動高速模型執行和 KV 快取。LPDDR 和 DDR 擔綱系統記憶體，負責調度編排與長上下文擴展，其中，LPDDR 具備更高效能。資料中心 SSD 完善了整個架構，為 KV 快取需求提供穩定容量，高容量 SSD 則是打造海量資料湖的堅實後盾。在此分層架構中，每一層都以美光為核心，最佳化延遲、頻寬、功耗、容量和成本，能有效分擔 GPU 的負載，進而最大化資料中心 Token 產出量。

美光展出的產品組合包括

· HBM：透過 HBM4 36GB 12H，頻寬每提升 2 倍，大型語言模型（LLM）推論吞吐量便能提高 2.6 倍（以每秒 Token 產出量計算）。

· SOCAMM：美光獨家提供全球最高容量的 256GB SOCAMM2，相較於標準 RDIMM，功耗與佔用空間均驟減三分之二，進一步鞏固美光在低功耗資料中心記憶體領域的領導地位。

· 高容量 RDIMM：美光已向客戶送樣採用業界領先 1γ（1-gamma）技術的 256GB DDR5 RDIMM，其傳輸速度最高可達 9,200 MT/s，不僅比現行量產模組加快 40%，相較於兩個 128GB 模組，其運作功耗降低超過 40% 。

· 資料中心 SSD：美光 9650 SSD 是全球首款商用 PCIe® Gen6 SSD，專為 AI 推論和訓練工作負載提供高效能而設計。美光 6600 ION SSD容量高達 245TB，為密度和能源效率樹立新標竿；同時，其機架占用空間縮減 82%，功耗也較 HDD 的部署減半。

美光表示，AI 已徹底重塑記憶體的角色，使其轉化為舉足輕重的戰略性資產，驅使記憶體與運算單元在設計之初就必須進行緊密的協同合作以達到最佳效能。美光正積極透過協同設計與工程合作，深化與生態系夥伴的技術協作，進一步加速 AI 平台落地。

美光

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