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黃仁勳：RTX Spark瞄準代理式AI時代 親揭示三大戰略定位

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳（左）今日繳請聯發科副董事長暨執行長蔡力行，親自揭示RTX Spark是瞄準代理式AI時代所開發的AI PC晶片， 並親揭示核心定位為 「代理式AI電腦」、「Windows AI PC新架構」以及「雲端到邊緣的統一AI運算平台」三大方向 。記者簡永祥／攝影
輝達執行長黃仁勳（左）今日繳請聯發科副董事長暨執行長蔡力行，親自揭示RTX Spark是瞄準代理式AI時代所開發的AI PC晶片， 並親揭示核心定位為 「代理式AI電腦」、「Windows AI PC新架構」以及「雲端到邊緣的統一AI運算平台」三大方向 。記者簡永祥／攝影

輝達NVIDIA）在GTC Taipei重磅宣布推出與微軟及微發科合作的AI PC用晶片RTX Spark，輝達執行長黃仁勳今日在在全球媒體記者會上，首度深入說明與聯發科共同開發的RTX Spark平台。他強調，RTX Spark並非只是新一代AI PC，而是專為代理式AI（Agentic AI）時代打造的全新運算平台，其核心定位可歸納為「代理式AI電腦」、「Windows AI PC新架構」以及「雲端到邊緣的統一AI運算平台」三大方向。

黃仁勳指出，隨著AI從生成式AI邁向代理式AI，運算架構也必須改變。未來AI不只是回答問題，而是能理解情境、拆解任務、運用工具、調用記憶並自主完成工作。為了支援這類運算模式，CPU將扮演協調者角色，負責在GPU、記憶體與各類工具之間調度資源，而GPU則專注執行推理與思考流程。這種架構不僅適用於雲端資料中心，也適用於自駕車、人形機器人及各類智慧裝置，因此RTX Spark被定位為一台真正的「Agent Computer（代理式AI電腦）」。

第二個定位則是重新定義Windows AI PC。黃仁勳透露，輝達與微軟已合作超過兩年半，共同思考下一代個人電腦應具備的能力。RTX Spark採用輝達GPU與聯發科CPU組成的超級晶片架構，透過MB-Link高速互連技術，讓CPU、GPU與Tensor Core共享統一記憶體資源，克服傳統PCI Express頻寬不足、延遲過高及耗能過大的限制。聯發科執行長蔡力行表示，這是目前全球最完整支援Windows及x86模擬環境的行動運算平台，也是首款完整支援工業級OpenGL應用的AI PC平台，可支援CATIA、ANSYS等專業設計軟體以及各類CUDA應用，讓PC重新獲得新生命。

第三個定位則是打造橫跨雲端與終端的統一AI運算架構。黃仁勳認為，未來AI代理將以分散式、解耦式方式運作。部分模型在本地端執行，部分工作則交由企業伺服器或雲端資料中心處理。RTX Spark不只是個人電腦，也能成為家庭AI伺服器、工作群組模型伺服器，甚至企業AI節點。未來使用者不需要熟悉每一套軟體的操作方式，只需透過AI Agent提出需求，由Agent協助完成工作。黃仁勳直言，未來PC將從「工具」進化為「個人AI系統」，而Agent將成為新的使用者介面。

值得注意的是，黃仁勳也首度證實，RTX Spark開發代號即為N1X，且後續已規畫N2X、N3X等產品路線圖，顯示輝達與聯發科的合作不僅限於AI PC，未來更可能延伸至工業自動化、機器人及更多邊緣AI應用領域。隨著代理式AI逐步普及，RTX Spark也被視為輝達從雲端AI進一步向個人終端與邊緣運算市場擴張的重要戰略平台。

輝達（NVIDIA）和聯發科今日同步發布採用Arm架構及專為Windows 11所開發的PC的核心中央處理器RTX Spark，終端產品估計年底前上市。記者簡永祥／攝影
輝達（NVIDIA）和聯發科今日同步發布採用Arm架構及專為Windows 11所開發的PC的核心中央處理器RTX Spark，終端產品估計年底前上市。記者簡永祥／攝影

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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