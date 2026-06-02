黃仁勳：RTX Spark瞄準代理式AI時代 親揭示三大戰略定位

輝達（NVIDIA）在GTC Taipei重磅宣布推出與微軟及微發科合作的AI PC用晶片RTX Spark，輝達執行長黃仁勳今日在在全球媒體記者會上，首度深入說明與聯發科共同開發的RTX Spark平台。他強調，RTX Spark並非只是新一代AI PC，而是專為代理式AI（Agentic AI）時代打造的全新運算平台，其核心定位可歸納為「代理式AI電腦」、「Windows AI PC新架構」以及「雲端到邊緣的統一AI運算平台」三大方向。

黃仁勳指出，隨著AI從生成式AI邁向代理式AI，運算架構也必須改變。未來AI不只是回答問題，而是能理解情境、拆解任務、運用工具、調用記憶並自主完成工作。為了支援這類運算模式，CPU將扮演協調者角色，負責在GPU、記憶體與各類工具之間調度資源，而GPU則專注執行推理與思考流程。這種架構不僅適用於雲端資料中心，也適用於自駕車、人形機器人及各類智慧裝置，因此RTX Spark被定位為一台真正的「Agent Computer（代理式AI電腦）」。

第二個定位則是重新定義Windows AI PC。黃仁勳透露，輝達與微軟已合作超過兩年半，共同思考下一代個人電腦應具備的能力。RTX Spark採用輝達GPU與聯發科CPU組成的超級晶片架構，透過MB-Link高速互連技術，讓CPU、GPU與Tensor Core共享統一記憶體資源，克服傳統PCI Express頻寬不足、延遲過高及耗能過大的限制。聯發科執行長蔡力行表示，這是目前全球最完整支援Windows及x86模擬環境的行動運算平台，也是首款完整支援工業級OpenGL應用的AI PC平台，可支援CATIA、ANSYS等專業設計軟體以及各類CUDA應用，讓PC重新獲得新生命。

第三個定位則是打造橫跨雲端與終端的統一AI運算架構。黃仁勳認為，未來AI代理將以分散式、解耦式方式運作。部分模型在本地端執行，部分工作則交由企業伺服器或雲端資料中心處理。RTX Spark不只是個人電腦，也能成為家庭AI伺服器、工作群組模型伺服器，甚至企業AI節點。未來使用者不需要熟悉每一套軟體的操作方式，只需透過AI Agent提出需求，由Agent協助完成工作。黃仁勳直言，未來PC將從「工具」進化為「個人AI系統」，而Agent將成為新的使用者介面。

值得注意的是，黃仁勳也首度證實，RTX Spark開發代號即為N1X，且後續已規畫N2X、N3X等產品路線圖，顯示輝達與聯發科的合作不僅限於AI PC，未來更可能延伸至工業自動化、機器人及更多邊緣AI應用領域。隨著代理式AI逐步普及，RTX Spark也被視為輝達從雲端AI進一步向個人終端與邊緣運算市場擴張的重要戰略平台。