黃仁勳中外記者會 蔡力行現身談合作開發過程

輝達執行長黃仁勳今天舉行中外記者會，會議開始沒多久黃仁勳就介紹合作夥伴聯發科執行長蔡力行上台，暢談合作開發AI代理的個人電腦過程，雙方動員數百位工程師歷時2年才開發完成。

黃仁勳表示，在與微軟討論下一世代Windows平台時，就已開始思考未來AI代理人有效運作需要什麼晶片與電腦架構，因此主動找蔡力行合作一起打造全新平台，開發過程中要求一定要導入NVLink，而不是傳統PCI Express架構，而聯發科具有世界級水準的工程技術能力。

蔡力行說，這個合作一路充滿挑戰但令人振奮，個人電腦產業歷經40年發展後，如今因AI出現再次重大轉折，而由聯發科CPU、輝達GPU與NVLink所組成的晶片架構，正是最適合AI Agent運作的平台，直言PC獲得了新生。