聽新聞
0:00 / 0:00
黃仁勳中外記者會 蔡力行現身談合作開發過程
輝達執行長黃仁勳今天舉行中外記者會，會議開始沒多久黃仁勳就介紹合作夥伴聯發科執行長蔡力行上台，暢談合作開發AI代理的個人電腦過程，雙方動員數百位工程師歷時2年才開發完成。
黃仁勳表示，在與微軟討論下一世代Windows平台時，就已開始思考未來AI代理人有效運作需要什麼晶片與電腦架構，因此主動找蔡力行合作一起打造全新平台，開發過程中要求一定要導入NVLink，而不是傳統PCI Express架構，而聯發科具有世界級水準的工程技術能力。
蔡力行說，這個合作一路充滿挑戰但令人振奮，個人電腦產業歷經40年發展後，如今因AI出現再次重大轉折，而由聯發科CPU、輝達GPU與NVLink所組成的晶片架構，正是最適合AI Agent運作的平台，直言PC獲得了新生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。