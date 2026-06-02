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文組也能當黃仁勳員工！輝達找「簡報設計師」薪水上看650萬 可遠距上班

聯合新聞網／ 綜合報導
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。記者潘俊宏／攝影
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。記者潘俊宏／攝影

AI時代，許多人漸漸有「讀理科才有未來」的趨勢，然而輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾表示，在這個時代下讀什麼不重要，重要的是說故事的能力、創造力和判斷力。

這也反映在輝達的招募職缺裡。多數人總認為，沒有理工背景進不了科技大廠，但最近輝達開出「簡報設計師（Powerpoint Presentation Graphic Designer）」的職缺，讓文組人燃起希望。

根據職缺描述，這個職位隸屬行銷部門，可遠距上班，需要精通PowerPoint，包括排版、動畫、設置模板等，會與高階主管、平面設計、文案、客戶經理等多方面密切合作，設計簡報和素材來傳達品牌故事。

此職位要有5年以上使用PPT或Google Slides製作視覺效果和設計品牌簡報的經驗，需展示資訊圖表、插圖、圖表、合成技術等作品。至於學歷，則是要求擁有平面設計或相關領域的藝術學士、理學學士或藝術碩士學位（或同等經驗）。

薪水部分則依等級區分，等級3（Level 3）的員工薪水為100,000美元至166,750美元（約新台幣310萬至520萬）；等級4（Level 4）的員工薪水為132,000美元至207,000美元（約新台幣410萬至649萬）。

但是工作條件中也明確寫出，要適應長時間工作、夜班和周末加班，需具備在壓力下仍能保持冷靜及高效工作的能力。被高薪吸引的求職者要確認自己是否能應對高壓和高工時。

輝達徵求簡報設計師。圖／擷取自輝達官網
輝達徵求簡報設計師。圖／擷取自輝達官網

黃仁勳 輝達 Nvidia PowerPoint 設計師 徵才 職缺 工作 遠距

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