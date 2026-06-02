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輝達黃仁勳 COMPUTEX 開展日受媒體問答 聯發科蔡力行驚喜現身
輝達執行長黃仁勳於2日舉行媒體問答，出乎意料的是聯發科（2454）執行長蔡力行也到場對談。
黃仁勳1日在GTC Taipei 2026宣布推出專為個人代理所打造的Windows PC系統超級晶片RTX Spark，該晶片內建CPU是與聯發科合作開發。
RTX Spark 超級晶片由台積電（2330）3奈米製程打造，搭載一顆Blackwell RTX GPU，並連結高效能20 核心Grace CPU。聯發科與輝達共同合作設計這款客製化CPU，代號為N1X，採用安謀（Arm）架構。輝達先前推出的個人AI超級電腦DGX Spark，就是搭載與聯發科共同開發的GB10超級晶片，現在雙方於RTX Spark再續前緣。
聯發科強調，聯發科與輝達透過RTX Spark，讓消費型個人電腦具備前所未有的裝置端AI超級運算能力。同時，透過此次合作，聯發科以技術供應商身分，正式進入Windows PC市場。
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