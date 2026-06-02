與台積合作之外還有驚喜！台達電預告有「獨門秘密武器」 明年大爆發

台積電（2330）1日首度公開證實與台達電（2308）有合作之餘，台達電總裁暨營運長張訓海1日表示，電源對AI基礎建設非常重要，因應未來AI伺服器用電用來愈大，台達電推出新世代獨家秘密武器「固態變壓器（SST）」，相關需求有望在明年爆發，屆時可讓整個電力系統成可調可控，改變傳統變壓器的模式。

張訓海1日出席輝達GTC Taipei主題演講暖場活動，釋出以上訊息。他並透露，台達電內部也在推動「SmartDesign（智慧設計）」，靠著AI用大模型推動研發，未來將節省一半的設計流程與設計成本。

張訓海指出，台達電很早就開始規劃做800V（高壓直流），「下一波，我們要用SST取代傳統的Silicon（矽基）的變壓器，最慢明年需求就會爆發。」屆時，整個電力系統就會變成「可調可控」。

他提到，過去傳統的交流電（AC）是不可調、不可控的；現在改成SST，從中高壓變化下來是可調可控，它可以適應AI資料中心電力負載是上下波動。傳統的電力系統要用很多電容器、電池來進行瞬間備用電力，傳統的變壓器沒辦法做調整，但SST可以，讓整個端到端效率提高。

他說，除了這個電力系統之外，台達電也有做散熱，唯有電源系統加散熱，才可以發揮整體效益。

法人分析，未來電網管理將從集中式轉變為分散式，以減少電網壓力與斷電風險。因應AI伺服器功率大增，從電網到晶片都需要優化，如何降低能耗損失是關注重點。台達電獨家推出SST搭配BBU+超級電容機櫃組成的Power Rack電力架構，可減少能耗損失，提升能源效率。

此外，台達電也在推動SmartDesign（智慧設計）計畫，從AI用大模型檢視市場資訊、客戶的規格、法規要求，都會讓AI幫忙做摘要，如此一來，可以讓設計流程減少50%，也可以減少50%以上的設計成本，因為所有的嘗試與錯誤都在電腦裡面，只要為詞元（Token）付錢就可以了，其他不用再花錢。