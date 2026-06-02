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美堵漏洞 防陸企獲輝達最先進晶片

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導
美國商務部發布最新指引，嚴防陸企海外子公司買到輝達與AMD最先進AI晶片。 （路透）
美國商務部發布最新指引，嚴防陸企海外子公司買到輝達與AMD最先進AI晶片。 （路透）

美國商務部近日出手防堵一個存在近一年的漏洞，該漏洞可能已使企業能夠向位於中國大陸境外的中國實體出口全球最先進的ＡＩ晶片，例如輝達最先進的Rubin與Blackwell處理器，以及超微的ＭＩ350Ｘ晶片。

路透報導，這項原先未預料到的措施指引顯示，儘管美國一直試圖限制中國大陸企業取得發展關鍵ＡＩ能力所需的半導體，但過去一年來，美國最先進的ＡＩ晶片可能持續流向設於例如馬來西亞等地的中國大陸ＡＩ企業海外子公司。

美國商務部網站當地時間五月卅一日發布這項最新指引。目前尚不清楚在川普政府遺留這項漏洞的一年期間，究竟有多少晶片已經出口，根據一位深入了解供應鏈的晶片產業人士估計，數量可能高達數萬、甚至數十萬顆。

美國商務部在公告中表示，即使相關實體位於中國大陸境外，只要其總部設在中國大陸，先進晶片出口仍須遵守許可證要求。美國商務部尚未立即回應置評請求，輝達與超微也尚未立即回應置評請求。

這項存在近一年漏洞的形成，可以追溯至二○二五年五月，當時美國商務部宣布，不執行拜登政府卸任前最後時期推出的「人工智慧擴散規則」。該規定原本用於，管控全球對ＡＩ晶片的取得與流通。

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