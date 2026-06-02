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黃仁勳背板大秀5家台灣味 「最愛的生態系夥伴」

聯合報／ 記者簡永祥鐘惠玲朱子呈／台北報導
黃仁勳昨發表GTC Taipei主題演講，秀出上百家台灣供應鏈夥伴，其中加入王記府城肉粽等個人美食愛店，引起現場大笑。 記者余承翰／攝影
黃仁勳昨發表GTC Taipei主題演講，秀出上百家台灣供應鏈夥伴，其中加入王記府城肉粽等個人美食愛店，引起現場大笑。 記者余承翰／攝影

輝達執行長黃仁勳多次凸顯台灣是全球ＡＩ發展中心，他昨在GTC Taipei主題演講中秀出三百多家生態系廠商，一五○家台商入列，其中更把他到訪台灣一定上門光顧的五家美食據點也放入「黃仁勳背板」，並幽默地逐一介紹。

黃仁勳把台灣當「主場」，昨天開場先是一句「回到家真好」；他的父母也出席這場演講，在台下見證兒子在事業上又推進更多里程碑。

黃仁勳在演講中，依照往例以一張簡報羅列秀出台灣供應鏈與各界合作夥伴的標誌，正中央則是台灣，以彰顯出輝達與台灣的深厚關係。和以往稍有不同的是，這次有五家不是輝達供應鏈或產業相關合作夥伴也「上榜」，包括通化街夜市的阿婆水果攤（Fruit Lady）、王記府城肉粽、花娘小館、富霸王豬腳極品餐廳，以及磚窯古早味懷舊餐廳。

黃仁勳說，這五家餐廳是他「最愛的生態系統夥伴」，並停下腳步一一點名。業界分析，黃仁勳此舉是要向世界宣告，台灣不是只有晶圓廠及伺服器組裝廠，還有發展ＡＩ產業格外重要的台灣人情味和生活文化，甚至還有享譽全球的台灣美食。藉此傳達台灣在全球ＡＩ產業的重要地位，以及支撐科技發展背後的人文與生活底蘊。

在昨天的專題演講最後，輝達利用ＡＩ生成短片，幾乎把所有台灣的元素如夜市、抓娃娃機店面、台北車站、一○一等街景，將輝達稱霸全球的產品融入其中，讓世界看見孕育全球ＡＩ基礎建設的核心後盾「台灣」，不只有先進製造能力，更包括人才、創意與生活環境。

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