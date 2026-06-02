AI Agent將無所不在 黃仁勳打造新一代AI PC…與台鏈密不可分

輝達執行長黃仁勳昨發表主題演講，除大談代理式ＡＩ，並展示輝達歷年來最強大的ＡＩ基礎建設平台Vera Rubin超級電腦，更透露輝達最新戰略方向，從過去以雲端資料中心為核心，進一步將ＡＩ能力延伸至個人電腦、智慧汽車、人形機器人及各類邊緣ＡＩ裝置，打造從雲端到終端的完整ＡＩ生態系。

黃仁勳指出，未來所有運算設備都將遵循相同的代理式ＡＩ運算架構，這套架構不只存在於資料中心，也將進入ＰＣ、自駕車、人形機器人、工廠設備、基地台甚至衛星系統。他表示，過去兩年輝達全力推動ＡＩ工廠建設，下一步是讓代理式ＡＩ從雲端走向終端裝置，「未來世界，AI Agent（代理人）將無所不在」。

輝達與聯發科共同開發的RTX Spark AI PC平台，受到市場的關注。黃仁勳說，RTX Spark最大的特色是可直接在地端執行大型ＡＩ模型，包括NemoTron等推理模型，並支援Agent自主調用電腦輔助設計、３Ｄ設計、資料分析與內容創作工具。他形容，這不只是新一代AI PC，而是「Agent PC」，是個人電腦產業的新革命。

在車用市場方面，黃仁勳展示新一代自駕平台，並形容其為「全球第一款具備推理能力的自動駕駛汽車」；不同於過去依靠固定規則的自駕系統，新世代智慧座艙將能理解環境、進行推理、規畫路徑，甚至與乘客互動。黃仁勳也正式發表Isaac Groot機器人平台及Reference Design參考機器人，希望建立全球機器人開發標準平台。

值得注意的是，這些布局背後幾乎都與台灣供應鏈密不可分。黃仁勳多次強調，Vera Rubin超級電腦由超過一五○家台灣供應鏈夥伴共同打造，涵蓋台積電先進製程與CoWoS先進封裝、鴻海及廣達系統組裝，及網通、散熱、電源與機構件廠商。

隨著RTX Spark、智慧座艙、人形機器人及Agent終端裝置陸續量產，輝達台灣供應鏈也會同步切入ＡＩ工廠、AI PC、車用電子、機器人等新市場。