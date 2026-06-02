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COMPUTEX開幕 AI下個戰場…解決真實世界問題

聯合報／ 記者黃淑惠李孟珊蘇嘉維／台北報導

台北國際電腦展COMPUTEX 2026）今天登場，主辦單位外貿協會與電腦公會昨共同舉辦全球記者會，貿協董事長黃志芳表示，COMPUTEX 2026以「AI Together」為核心主題，聚焦ＡＩ產業從算力競賽邁入實體落地的關鍵轉折，從雲端走入製造自動化、高齡照護與勞動力轉型等真實場景。這不僅是台灣硬體製造韌性與全球軟體生態深度對接的戰略平台，更清楚宣示ＡＩ下一個戰場，是解決真實世界的問題。

台北市電腦公會理事長陳俊聖說，COMPUTEX 2026反映ＡＩ正從單點技術突破邁向系統整合與生態系協作。ＡＩ競爭已不只是模型與算力，而是涵蓋運算、傳輸、儲存、能效與應用的完整系統能力。台灣將從晶片、系統到應用場景，持續扮演全球ＡＩ發展的重要角色。

COMPUTEX開展前夕，輝達GTC Taipei主題演講昨率先登場，應邀出席暖場活動的台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑分享台積電對ＡＩ市場前景看法。米玉傑說，在ＡＩ需求極度強勁帶動下，台積電目前最重要任務就是全力擴張產能，無論台灣、美國、日本或歐洲廠區皆積極推進擴產計畫，希望以最大能力滿足客戶需求。

米玉傑表示，台積電持續推動摩爾定律向前發展，從七奈米、五奈米、三奈米一路推進至二奈米製程，及積極布局先進封裝、矽光子及晶片堆疊等新世代技術。其中，先進封裝已成為支撐ＡＩ產業發展核心技術之一。

ＩＣ設計大廠聯發科副董事長暨執行長蔡力行說，面對ＡＩ運算爆發性需求，聯發科從消費性、運算、雲端都能提供給客戶許多基礎價值，進入ＡＩ代理應用後，要去思考把整個系統端串連起來已經是後續必須思考的重點。

蔡力行指出，觀察整個系統端由軟體、硬體組成，台灣有很強的ＩＰ、晶片及ＰＣ運算硬體製造能力，但軟體端仍由美國、中國主導，不過在製造硬體時，系統端若沒有全面掌握，就會需要耗費大量時間去調整硬體，以機器人製造來說，當中的運作重點在哪，若能提前掌握，在硬體製造階段就能加速，加速提供給客戶更好的產品。

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