運算革命 黃仁勳：代理式AI時代來臨

全球ＡＩ晶片霸主輝達執行長黃仁勳昨天表示，「代理式ＡＩ（Agentic AI）時代正式來臨」，ＡＩ已經從生成式ＡＩ進一步演進為具備推理、規畫、執行與工具使用能力的全新架構，並且不再只是回答問題，而是真正能完成工作的數位員工。至於ＡＩ發展是否導致失業，他則認為是無稽之談。

輝達昨天舉行GTC Taipei，為今天登場的台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）暖場並聚集人氣，黃仁勳發表主題演說從上午十一時開始，現場座無虛席，一直到下午近一時才結束。黃仁勳為ＡＩ按讚之餘，也盛讚台灣有最繁榮的ＡＩ生態系統、世界上最好的供應鏈，令人驚豔。

黃仁勳以輝達未來ＡＩ布局架構，將圍繞以代理式ＡＩ為核心，印證代理式ＡＩ將引發新一波ＡＩ產業大革新。他說，代理式ＡＩ將成為下一波運算革命的核心，未來無論是雲端、個人電腦、自駕車、人形機器人或工廠設備，都將採用相同的代理式ＡＩ運算架構。

黃仁勳說，代理式ＡＩ被視為生成式ＡＩ之後的下一個重要發展階段。若說生成式ＡＩ的任務是「回答問題」，那麼代理式ＡＩ的目標則是「完成工作」。以旅遊規畫為例，生成式ＡＩ只能提供行程建議；代理式ＡＩ則能進一步查詢航班、比較價格、預訂飯店、安排交通，甚至直接完成訂票流程。

黃仁勳認為，代理式ＡＩ的核心特徵是「觀察、推理、規畫、使用工具、執行」。因此它更像一位數位員工，而非聊天機器人。未來企業競爭力將不再只是擁有多少員工，而是能否有效運用大量代理式ＡＩ協助完成工作、創造價值。這也是黃仁勳宣告「代理式ＡＩ時代已經來臨」的主要原因。

至於代理式ＡＩ強大並快速成為企業導入利器，是否引爆大量失業潮。黃仁勳舉全球最大軟體開發平台GitHub為例，ＡＩ輔助程式開發正大幅提升工程師生產力，GitHub程式碼提交（Commit）數量從二○二三年的三億次，到今年前幾個月已接近倍數成長。此外，全球約三千萬至四千萬名軟體工程師在ＡＩ協助下，產出能力已接近數倍提升。

黃仁勳並強調ＡＩ已從技術展示，進入獲利階段，釐清ＡＩ泡沫疑慮。他說，「Token（詞元）作為算力的基礎，如今已可轉換成營收、甚至獲利。」此外，「ＡＩ現在已成為利潤產生器」，甚至「ＧＤＰ（國內生產毛額）產生器」。在這背後，是一套全新的運算模式，不單是大語言模型，而是一個「代理人」。代理人等於大型語言模型（LLM）加上一個控制框架（harness），框架負責協助進行有用的工作，收到輸入要求後，必須能理解、推理、行動，並使用工具，完成令人難以置信的任務。