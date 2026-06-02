聽新聞
0:00 / 0:00
輝達執行長黃仁勳的下一站…要飛韓國
輝達執行長黃仁勳昨（1）日中午為GTC Taipei開場並發表主題演講後，晚間現身台北市大安區一家熱炒店與SK海力士等南韓供應鏈夥伴共進晚餐，並預告結束這趟台北行之後，下一站他就要飛到韓國。
黃仁勳受訪提到，高頻寬記憶體（HBM）、低功耗記憶體（LPDDR）及ASIC等技術都是AI時代不可或缺的關鍵環節，韓國在記憶體及半導體產業有舉足輕重地位，是輝達全球AI生態系重要夥伴。
媒體提問如何看待台灣與韓國的重要性，黃仁勳回應，台灣非常特別，韓國也非常特別，「我不認為需要做出選擇，也不認為比較兩者很重要」，兩地都擁有難以取代的產業優勢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。