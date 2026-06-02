GTC Taipei／輝達執行長黃仁勳供應鏈背板 美食店入列

輝達執行長黃仁勳過往都會在專題演講的簡報背板中，放入一頁顯示出眾多供應商名單，外界也都會從中「挖寶」。昨（1）日的GTC Taipei主題演講中，黃仁勳把台灣當「主場」一般，開場先是一句「回到家真好」，更把五家到訪台灣會光顧的美食據點也放入「黃仁勳背板」，並幽默地逐一介紹。

黃仁勳在這次演講中，依照往例以一張簡報羅列秀出台灣供應鏈與各界合作夥伴的標誌，正中央則是台灣，以彰顯出輝達與台灣的深厚關係。

這次稍有不同的是，有五家顯然不是輝達供應鏈或產業相關合作夥伴的名稱也被放了上去。榮登輝達簡報背板的五家台灣美食，包括通化街夜市的阿婆水果攤（Fruit Lady）、王記府城肉粽、花娘小館、富霸王豬腳極品餐廳，以及磚窯古早味懷舊餐廳。