GTC Taipei／AI 工廠投資 急速放大

輝達執行長黃仁勳昨（1）日表示，AI工廠（AI factory）正成為全球新一輪大型基礎建設商機，投資規模快速放大。1GW（10億瓦）等級AI工廠投資金額，已從早期約200億美元至300億美元，提升為500億美元至600億美元，未來更可能達800億美元至1,000億美元。

這意味未來AI生意會愈來愈大，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等輝達AI重量級夥伴也將受惠。

黃仁勳高喊，在此趨勢下，輝達已不再只是GPU公司，而是進一步轉型為AI基礎設施公司（AI infrastructure company），在AI工廠時代，關鍵不只是買多少晶片，而是能否讓「買愈多、賺愈多」成為現實。