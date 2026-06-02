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GTC Taipei／蔡力行：「系統製造」是關鍵
聯發科（2454）執行長蔡力行昨（1）日出席輝達GTC Taipei主題演講暖場活動表示，台灣在硬體端有很強的矽智財（IP）、晶片、PC運算製造，但需要更了解系統製造，如此才能加速製造流程、提供更好產品給客戶。
蔡力行說，面對AI運算爆發性需求，必須要了解在做任何事情都需要找出自己的基礎價值提供給客戶，聯發科從消費性、運算、雲端都能提供給客戶許多基礎價值，進入AI代理應用後，要去思考把整個系統端串連起來已經是後續必須思考的重點。
他指出，觀察整個系統端由軟體、硬體組成，台灣有很強的IP、晶片及PC運算硬體製造能力，但軟體端仍由美國、中國大陸主導，不過在製造硬體時，系統端若沒有全面掌握，就會需要耗費大量時間去調整硬體。
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