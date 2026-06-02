GTC Taipei／輝達揮軍 Windows PC 品牌廠暖身喊準備好了

輝達執行長黃仁勳昨發表主題演講，除大談代理式ＡＩ，並展示輝達歷年來最強大的ＡＩ基礎建設平台Vera Rubin超級電腦，更透露輝達最新戰略方向，從過去以雲端資料中心為核心，進一步將ＡＩ能力延伸至個人電腦、智慧汽車、人形機器人及各類邊緣ＡＩ裝置，打造從雲端到終端的完整ＡＩ生態系。

2026-06-02 01:46