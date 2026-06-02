聽新聞
0:00 / 0:00
GTC Taipei／輝達揮軍 Windows PC 品牌廠暖身喊準備好了
輝達昨（1）日宣布強勢揮軍Windows作業系統PC市場，要以更強的AI算力，提供消費者全新選擇。輝達領頭喊衝，微軟、戴爾、惠普、華碩（2357）、聯想與微星（2377）等品牌都高喊「準備好了！」，將陸續推出搭載輝達超級晶片的筆電與桌機。
首波推出搭載輝達「RTX Spark」超級晶片筆電的型號，包括華碩ProArt P16、戴爾XPS16、惠普OmniBook X14、聯想Yoga Pro9N、微軟Surface Laptop Ultra、微星Prestige N16 Flip AI+等。
「RTX Spark」將涵蓋筆電、桌電等終端裝置，品牌廠規劃提供14吋到16吋等多種尺寸，可提供整天的續航力表現且維持14mm機身輕薄，以及透過堆疊式OLED G-SYNC面板技術支援，帶來驚艷的視覺效果。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。