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GTC Taipei／機器人實體應用加速落地 同步推進自駕、工業自動化

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者朱子呈鐘惠玲 ／綜合報導
輝達執行長黃仁勳1日於GTC Taipei主題演講中，聚焦AI工廠與新一代運算平台之餘，機器人與實體AI也是亮點。 記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳1日於GTC Taipei主題演講中，聚焦AI工廠與新一代運算平台之餘，機器人與實體AI也是亮點。 記者余承翰／攝影

輝達執行長黃仁勳昨（1）日於GTC Taipei主題演講中，聚焦AI工廠與新一代運算平台之餘，機器人與實體AI也是亮點。在主題演講的最後，他發表實體AI基礎模型Cosmos 3，以及機器人開發平台Isaac GR00T，宣示AI將從資料中心進一步走向真實世界，推動人形機器人、自駕車、視覺代理與工業自動化應用加速落地。

黃仁勳指出，實體AI面臨的核心挑戰，是如何讓機器人、自駕系統或視覺代理，在有限訓練資料與分散模擬任務下，仍能理解並泛化真實世界場景。Cosmos 3正是針對這項需求打造的基礎模型，可原生理解並生成文字、圖像、影音、環境音與行動，協助機器人更有效率地學習真實世界規則。

輝達也成立Cosmos模型聯盟，成員包括Agile Robots、Black Forest Labs、Generalist、LTX、Runway與Skild AI等，目標是推動下一代開放世界模型，讓實體AI開發者能透過更完整的模型與資料生成工具，加速機器人訓練與部署。

在機器人開發平台方面，黃仁勳發表Isaac GR00T，從資料擷取、合成資料生成、模型訓練、模擬評估到部署，提供研究人員與開發者一套加速人形機器人開發的工作流程。

外電報導也指出，輝達正與多國人形機器人業者合作，打造可供學術研究使用的標準化機器人平台，進一步擴大Isaac GR00T生態系。

這代表輝達AI布局不再只停留於雲端與資料中心，而是延伸至機器人、工廠、自駕與邊緣AI。隨著Cosmos 3處理真實世界理解與生成，Isaac GR00T負責機器人開發流程，輝達正把AI模型、模擬環境與機器人控制串成完整實體AI平台。

黃仁勳在專講最後更端出「one more thing」。這次不是新晶片，而是一支由機器人在台灣模擬場景中演出的音樂影片，回顧整場主題演講所發表的重點，包括Vera Rubin、Vera CPU、個人AI PC、Cosmos 3與Isaac GR00T等平台。

影片最後打出「歡迎來到台北國際電腦展」，為COMPUTEX揭開序幕，也替黃仁勳今年台北場演講留下輕鬆收尾。

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