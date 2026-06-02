GTC Taipei／VR 平台全面量產 訂單到手 台積、鴻海等受惠

輝達執行長黃仁勳昨（1）日於GTC Taipei表示，新一代AI平台Vera Rubin已進入全面量產，目前訂單在手，將成為輝達史上最成功的新產品。他並預告，明年會有更多Vera Rubin相關新消息，對新平台信心滿滿。

法人指出，黃仁勳對Vera Rubin後市正向看待，台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等供應鏈同步喊衝。

黃仁勳表示，Vera Rubin已全面量產，為Vera Rubin打造的供應鏈規模，是Grace Blackwell的兩倍；同時，過去組裝一座Grace Blackwell機架約需兩小時，如今相關組裝流程已縮短至五分鐘，不僅產能擴大，製造效率也大幅提升。

他並指出，為支撐Grace Blackwell與Vera Rubin，相關供應鏈已新增數百萬平方英尺產能，台灣AI供應鏈正全力支援全球AI工廠需求。

黃仁勳強調，Vera Rubin不是只為執行AI模型而打造，而是專為AI代理（AI Agent）時代設計的新一代系統。過去輝達的Hopper平台主要聚焦AI預訓練，Grace Blackwell因應高效率推論需求，Vera Rubin則進一步支撐代理AI所需的模型思考、工具調用、記憶管理、資料存取與低延遲互動。

他說，Vera Rubin不是單一圖形處理器（GPU），而是由Rubin GPU、Vera中央處理器（CPU）、BlueField儲存與安全系統、Mellanox網路，以及CPO等技術共同構成的端到端AI工廠平台，也可搭配Groq LPX／LPU30低延遲推論系統，補強代理型AI對即時反應的需求。其中，Vera CPU是Vera Rubin平台關鍵一環。黃仁勳表示，當代理人調用工具、存取資料庫或讀取記憶時，都需要極低延遲回應，因此Vera CPU是「為代理打造的CPU」。