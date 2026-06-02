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GTC Taipei／輝達揪伴攻向 Windows PC 攜手聯發科打造「RTX Spark」

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者鐘惠玲朱子呈／綜合報導
輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影

輝達執行長黃仁勳昨（1）日宣布，推出輝達首款用於Windows作業系統的PC系統超級晶片「RTX Spark」，當中的CPU由聯發科（2454）與輝達攜手打造，代號為「N1X」。黃仁勳高喊，N1X是「世界上最令人驚嘆的晶片」，相關終端裝置預計秋天陸續推出。

輝達PC超級晶片RTX Spark。輝達/提供
輝達PC超級晶片RTX Spark。輝達/提供

輝達是以安謀（Arm）架構打造這款新晶片，揮軍WoA（Windows On Arm）PC市場，叫陣長期寡占PC處理器市場的英特爾、超微等x86架構大咖。這也是輝達繼先前與聯發科合作推出個人AI超級電腦「DGX Spark」，搭載與聯發科共同開發的GB10超級晶片之後，雙方又一次「史詩級」合作。

黃仁勳表示：「微軟與輝達將重新發明PC。這是40年來首次徹底重新設計、重新打造的PC產品線。」輝達發言人表示，搭載該超級晶片的終端裝置預計秋天問世，首波規劃推出超過30款筆電與十款桌機產品。

聯發科資深副總暨數據中心暨運算事業群總經理Vince Hu強調，聯發科與輝達透過RTX Spark，讓消費型個人電腦具備前所未有的裝置端AI超級運算能力。透過此次合作，聯發科以技術供應商身分，正式進入Windows PC市場。

輝達昨日並未公布RTX Spark相關PC的售價區間，由於功能強大，外界估計，依照版本不同，起碼會從2,000美元至3,000美元起跳，甚至超過新台幣10萬元。

黃仁勳提到，PC正在被重新定義。在過去的40年裡，大家開啟應用程式、點按、輸入指令來完成工作。現在有RTX Spark與Windows，使用者只需下達指令，由PC來完成工作。

他說，RTX Spark將輝達打造的CUDA、RTX、AI平台等都匯集到一個超級晶片中。包括地端代理、前端模型、創意工作流程、RTX遊戲等，都能在一台筆電上運行，「這就是全新的PC、個人AI 電腦」。

黃仁勳形容，N1X是「世界上最令人驚嘆的晶片」，功能強大到足以運行輝達100%的軟體堆疊，包括數位生物學、地震處理、天體物理學、基因組學、AI和電腦圖形，以及所有Windows應用程式，主要因為與微軟合作的深度優化。

RTX Spark超級晶片以台積電（2330）3奈米製程打造，搭載一顆輝達Blackwell RTX GPU，並連結高效能20核心Grace CPU。

黃仁勳強調，輝達及微軟正重新定義個人電腦，雙方共同精準且細緻地優化每個環節，讓RTX Spark電腦能運行世界上有史以來所創造的一切，而且現在還能運行AI代理。輝達33年來累積學到一切精華，都濃縮進這顆晶片之中。RTX Spark具備高達1 petaflop的AI算力性能，與128GB統一記憶體。

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