COMPUTEX登場／英特爾秀解決方案 新品齊發

英特爾執行長陳立武將於今日台北國際電腦展（COMPUTEX）發表專題演講，分享AI時代下英特爾對於邊緣運算領域的前瞻布局，英特爾並於電腦展大秀最新AI解決方案，新品齊發。

英特爾昨（1）日晚間低調宴請供應鏈廠商。有別於AI訓練階段由GPU獨領風騷，接下來進入AI推論時代，CPU又重回產業舞台C位。由於這是英特爾長久以來擅長的戰場，外界也看好其未來在市場上相關發展。

陳立武將在今日主題演講中，分享AI時代下英特爾對於邊緣運算領域的前瞻布局，包括在矽晶、系統與軟體領域的關鍵技術突破，以及如何與客戶及合作夥伴攜手合作，共同定義異質運算的未來，並建構支撐AI時代發展所需的基礎設施。

英特爾產品線眾多，將於電腦展期間展示最新AI解決方案、資料中心、個人電腦、邊緣運算、遊戲裝置等發展成果，並聚焦異質運算架構、代理式AI、實體AI、混合式AI等未來趨勢。

英特爾將展示其最新產品，包括Intel Xeon 6+處理器、Ethernet E835控制器暨網路轉接器、Intel Arc G3掌機處理器、Intel系列3處理器（代號Wildcat Lake）、Intel Arc Pro B70顯示卡，以及該公司自行開發的SuperClaw等。

英特爾Intel Xeon 6+為首款採用旗下18A製程打造的資料中心CPU，適用於雲端原生應用、代理式AI驅動與網路密集型工作負載，最高搭載288個效率核心，較前一代產品效能最高增2.5倍。