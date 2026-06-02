GTC Taipei／PC 時代扎根穩健 廣達、華碩、緯創掌握新商機

廣達（2382）董事長林百里昨（1）日表示，AI爆炸性成長，台灣供應鏈能掌握到現在AI伺服器商機，是從過去PC時代就已經扎根，代表「羅馬不是一天造成的」，未來代理AI能替人類帶來更多加值服務。華碩（2357）董事長施崇棠則形容，代理AI為第四次工業革命威力的真正釋放，未來企業競爭力將轉向整體系統整合能力。

緯創（3231）董事長林憲銘認為，未來科技產業製造已經不是人海戰術能解決的問題，公司必須導入AI化，讓更少人力達到更高效結果，輝達不僅帶起台灣AI新商機，更提供公司加入AI市場的機會，雖然有點「痛苦（painful）」，但這是新AI商機。

輝達GTC Taipei昨日開跑，展前論壇當中，科技巨頭齊聚，暢談AI發展趨勢。由於雲端詞元（Token）成本高昂，加上對低延遲、安全隱私和個人化的需求，施崇棠認為，未來模型將更朝向本地端（Local）發展。由於地端不需要像雲端模型一樣包山包海，混合專家模型（MoE）的觀念在邊緣端變得極為重要。在算力、記憶體晶片頻寬和記憶晶片足跡（Memory Footprint）之間取得最佳平衡，是將產品從研究走向市場的關鍵。施崇棠表示，代理AI的關鍵在於系統工程以及硬體和軟體的「全棧」（Full Stack）整合，這樣才能將系統威力發揮到極致。

針對台灣AI伺服器供應鏈表現，林百里說，「羅馬不是一天造成的」，這是長期耕耘PC的成果。他指出，廣達耕耘PC代工市場已經超過40年，當時雖然需要跟英特爾買運算晶片，不過內部包含電路板、零組件幾乎都是台灣製造，且到伺服器世代剛興起的時候也是類似情形。

推進AI伺服器領域後，林百里說，台灣不僅有零組件持續供應，更有台積電（2330）最先進的晶圓製造，廣達再負責最後一哩路的系統組裝，深刻了解到材料零組件缺一不可，台灣AI伺服器製造才能大量供貨給客戶。