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電源一哥推祕密武器 相關需求有望在明年爆發
台積電（2330）昨（1）日首度公開證實與台達電（2308）有合作之餘，台達電總裁暨營運長張訓海昨天表示，電源對AI基礎建設非常重要，因應未來AI伺服器用電用來愈大，台達電推出新世代獨家祕密武器「固態變壓器（SST）」，相關需求有望在明年爆發，屆時可讓整個電力系統成可調可控，改變傳統變壓器的模式。
張訓海昨天出席輝達GTC Taipei主題演講暖場活動，釋出以上訊息。他並透露，台達電內部也在推動「SmartDesign（智慧設計）」，靠著AI用大模型推動研發，未來將節省一半的設計流程與設計成本。
他說，台達電很早就開始規劃做800V（高壓直流），「下一波，我們要用SST取代傳統的Silicon（矽基）的變壓器，最慢明年需求就會爆發。」屆時，整個電力系統就會變成「可調可控」。
他提到，過去傳統的交流電（AC）是不可調、不可控的；現在改成SST，從中高壓變化下來是可調可控，它可以適應AI資料中心電力負載是上下波動。傳統的電力系統要用很多電容器、電池來進行瞬間備用電力，傳統的變壓器沒辦法做調整，但SST可以，讓整個端到端效率提高。除了這個電力系統，台達電也有做散熱，唯有電源系統加散熱，才可發揮整體效益。台達電獨家推出SST搭配BBU+超級電容機櫃組成的Power Rack電力架構，可減少能耗損失。
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