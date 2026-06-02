COMPUTEX登場／高通：今年是代理之年 將推新品牌「Dragonfly」

高通總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）昨（1）日宣示，今年將是AI的「代理之年」，同時預告高通將推出最新資料中心產品線「Dragonfly」品牌，將在6月24日的投資人大會分享更多細節。

艾蒙昨天擔綱台北國際電腦展（COMPUTEX）開幕主題演講，釋出上述訊息。過去幾年，高通積極推展Windows on Arm PC，針對輝達進軍Windows on Arm PC市場，高通技術公司資深副總裁暨運算及遊戲部門總經理Kedar Kondap大方回應「歡迎加入這個家庭」，回顧高通過去幾年做的投資時，這無疑印證在x86架構之外，還有另一個生態系正蓬勃成長。

艾蒙在演講一開始，表達感謝台灣的供應鏈，並在後方合作供應商簡報背板上，秀出以台積電（2330）為核心，其他還有聯電、世界先進、力積電、華邦電、日月光、矽品、穩懋、和碩、環旭電子、M31、力旺、正文等開發夥伴。

艾蒙指出，兩年前人們討論AI會如何改變電腦的介面，現在則是熱議AI代理，AI如何自行幫人類採取行動，今年將是「代理之年」。讓高通感到興奮的是，AI運算將無所不在，而高通的優勢在於能夠打造系統，延伸至眾多終端裝置。

同時，艾蒙提到，手機是數位生活的核心，現在重點已不再是手機的延伸，而是AI代理，但AI代理不隸屬於任何生態系，整體行動科技將出現重大變革。

艾蒙說，現在全球有60億支手機、20億台個人穿戴裝置、20億台電腦及5億輛聯網汽車，這些終端裝置都將成為AI代理與使用者互動的端口。相關變革涉及個人化與持續處理工作負載、不斷處理感測器資訊，以及在系統層級進行協調。AI代理將跟著用戶一起行動，不再只是工作負載。

艾蒙也表示，AI代理的採用速度正在加快，若應用在手機，可望變得跟人們的眼與耳一般自然，產業的AI代理需求也很龐大，不只是機器人，還包括視覺智慧，能掌握員工遵守規定的情況、分析消費者行為，或是管理交通流動等。

艾蒙指出，AI時代的6G包含聯網、運算及感測等三個領域，「聯網」涉及終端裝置的上網需求，促成持續交換情境；「運算」為持續把情報從裝置傳到雲端，基地台可能要即時運算；「感測」則是感知實體世界，打造龐大的數位孿生。艾蒙也強調，AI代理將大幅推升對詞元（Token）的需求。