快訊

涉我海權卻被排除在外… 學者：日菲協議 政府別當路人甲

美伊和談遇挑戰！川普喊以黎停火 以色列總理卻稱以軍將繼續行動

真正的梅雨要來了！低壓帶+滯留鋒面 周五起持續性劇烈降雨開炸

聽新聞
0:00 / 0:00

COMPUTEX登場／高通：今年是代理之年 將推新品牌「Dragonfly」

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者鐘惠玲／綜合報導
高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）感謝台灣的供應鏈夥伴。 圖／取自直播畫面
高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）感謝台灣的供應鏈夥伴。 圖／取自直播畫面

高通總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）昨（1）日宣示，今年將是AI的「代理之年」，同時預告高通將推出最新資料中心產品線「Dragonfly」品牌，將在6月24日的投資人大會分享更多細節。

艾蒙昨天擔綱台北國際電腦展（COMPUTEX）開幕主題演講，釋出上述訊息。過去幾年，高通積極推展Windows on Arm PC，針對輝達進軍Windows on Arm PC市場，高通技術公司資深副總裁暨運算及遊戲部門總經理Kedar Kondap大方回應「歡迎加入這個家庭」，回顧高通過去幾年做的投資時，這無疑印證在x86架構之外，還有另一個生態系正蓬勃成長。

艾蒙在演講一開始，表達感謝台灣的供應鏈，並在後方合作供應商簡報背板上，秀出以台積電（2330）為核心，其他還有聯電、世界先進、力積電、華邦電、日月光、矽品、穩懋、和碩、環旭電子、M31、力旺、正文等開發夥伴。

艾蒙指出，兩年前人們討論AI會如何改變電腦的介面，現在則是熱議AI代理，AI如何自行幫人類採取行動，今年將是「代理之年」。讓高通感到興奮的是，AI運算將無所不在，而高通的優勢在於能夠打造系統，延伸至眾多終端裝置。

同時，艾蒙提到，手機是數位生活的核心，現在重點已不再是手機的延伸，而是AI代理，但AI代理不隸屬於任何生態系，整體行動科技將出現重大變革。

艾蒙說，現在全球有60億支手機、20億台個人穿戴裝置、20億台電腦及5億輛聯網汽車，這些終端裝置都將成為AI代理與使用者互動的端口。相關變革涉及個人化與持續處理工作負載、不斷處理感測器資訊，以及在系統層級進行協調。AI代理將跟著用戶一起行動，不再只是工作負載。

艾蒙也表示，AI代理的採用速度正在加快，若應用在手機，可望變得跟人們的眼與耳一般自然，產業的AI代理需求也很龐大，不只是機器人，還包括視覺智慧，能掌握員工遵守規定的情況、分析消費者行為，或是管理交通流動等。

艾蒙指出，AI時代的6G包含聯網、運算及感測等三個領域，「聯網」涉及終端裝置的上網需求，促成持續交換情境；「運算」為持續把情報從裝置傳到雲端，基地台可能要即時運算；「感測」則是感知實體世界，打造龐大的數位孿生。艾蒙也強調，AI代理將大幅推升對詞元（Token）的需求。

延伸閱讀

高通 COMPUTEX 輝達

延伸閱讀

高通CEO艾蒙宣告今年為「代理之年」 Dragonfly伺服器機櫃亮相

高通：5年詞元需求將激增40倍 是AI新貨幣

COMPUTEX大戲 六巨頭釋風向…黃仁勳談Feynman更多細節

貿協：COMPUTEX預登買主破3萬 訂單效應已提前發酵

相關新聞

運算革命 黃仁勳：代理式AI時代來臨

全球ＡＩ晶片霸主輝達執行長黃仁勳昨天表示，「代理式ＡＩ（Agentic AI）時代正式來臨」，ＡＩ已經從生成式ＡＩ進一步演進為具備推理、規畫、執行與工具使用能力的全新架構，並且不再只是回答問題，而是真正能完成工作的數位員工。至於ＡＩ發展是否導致失業，他則認為是無稽之談。

AI Agent將無所不在 黃仁勳打造新一代AI PC…與台鏈密不可分

輝達執行長黃仁勳昨發表主題演講，除大談代理式ＡＩ，並展示輝達歷年來最強大的ＡＩ基礎建設平台Vera Rubin超級電腦，更透露輝達最新戰略方向，從過去以雲端資料中心為核心，進一步將ＡＩ能力延伸至個人電腦、智慧汽車、人形機器人及各類邊緣ＡＩ裝置，打造從雲端到終端的完整ＡＩ生態系。

COMPUTEX開幕 AI下個戰場…解決真實世界問題

台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）今天登場，主辦單位外貿協會與電腦公會昨共同舉辦全球記者會，貿協董事長黃志芳表示，COMPUTEX 2026以「AI Together」為核心主題，聚焦ＡＩ產業從算力競賽邁入實體落地的關鍵轉折，從雲端走入製造自動化、高齡照護與勞動力轉型等真實場景。這不僅是台灣硬體製造韌性與全球軟體生態深度對接的戰略平台，更清楚宣示ＡＩ下一個戰場，是解決真實世界的問題。

黃仁勳背板大秀5家台灣味 「最愛的生態系夥伴」

輝達執行長黃仁勳多次凸顯台灣是全球ＡＩ發展中心，他昨在GTC Taipei主題演講中秀出三百多家生態系廠商，一五○家台商入列，其中更把他到訪台灣一定上門光顧的五家美食據點也放入「黃仁勳背板」，並幽默地逐一介紹。

GTC Taipei／台積衝刺AI 合體台達電…晶圓代工龍頭首度證實合作

台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑昨（1）日出席輝達GTC Taipei主題演講暖場活動公開表示，台積電與台達電維持密切合作，持續了解系統端在散熱、供電等環節是否仍有不足之處，共同因應AI時代日益攀升的運算需求。

美堵漏洞 防陸企獲輝達最先進晶片

美國商務部近日出手防堵一個存在近一年的漏洞，該漏洞可能已使企業能夠向位於中國大陸境外的中國實體出口全球最先進的ＡＩ晶片，例如輝達最先進的Rubin與Blackwell處理器，以及超微的ＭＩ350Ｘ晶片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。