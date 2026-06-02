GTC Taipei／輝達 CEO 黃仁勳：有用的 AI 來了 Token 成了獲利單位

輝達執行長黃仁勳昨（1）日在GTC Taipei發表主題演講，高喊「有用的AI」已經來臨。他提及，詞元（Token）成為能帶來營收的獲利單位、AI是GDP產生器，代理式AI時代來了，並強調「AI導致人們失業的說法是無稽之談」。

輝達昨天舉行GTC Taipei，為今（2）日開跑的台北國際電腦展（COMPUTEX）暖場並聚集人氣，黃仁勳專講從上午11時開始，現場座無虛席，一直到下午近1時才結束。黃仁勳用力為AI按讚，也盛讚台灣有最繁榮的AI生態系統、世界上最好的供應鏈，令人驚豔。

黃仁勳與AI熱潮昨天持續在台股發酵，多家供應鏈廠商股價都受到激勵，上演「GTC行情」，廣達（2382）、緯創（3231）、宏碁（2353）、華碩（2357）、英業達（2356），及轉投資GMI的弘憶股（3312）都攻上漲停板。

黃仁勳指出，兩年前他開始談AI如何從生成式AI演進，下一波AI浪潮就是代理式AI。時至今日，可以說代理式AI已經來臨，有用的AI已經降臨。

他提到，從產業的角度，運算模式已經改變，詞元正處於極其龐大的需求中，當前Token已成為能帶來營收的獲利單位，正因為有利可圖，AI公司會想要生成更多Token，並建造更多AI工廠，這是台灣的算力需求之所以一飛沖天的原因，也是相關各公司業務蒸蒸日上的原因。

黃仁勳說，「AI現在已成為利潤產生器」，甚至「GDP產生器」。在這背後，是一套全新的運算模式，不單是大語言模型，而是一個「代理人」。代理人等於大型語言模型（LLM）加上一個控制框架（harness），框架負責協助進行有用的工作，代理人收到輸入要求後，必須能理解、推理、行動，並使用工具，完成令人難以置信的任務。

他提到，很多人擔憂代理式AI來臨，許多軟體公司會倒閉、人們會失業，但真正的情況恰恰相反，未來將出現多到數不清的AI代理人，這些代理人需要的軟體工具，將比任何時候還要多，此刻有更多軟體工程師被僱用，並創造比以往更多的生產力。

他強調，接下來將是軟體公司發展的黃金盛世，前提是軟體必須以一種AI代理人能夠使用的方式呈現，這將會是一項重大的突破。