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樺漢強攻實體 AI 商機 攜手 Kontron 目標2028年多賺一股本

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
樺漢舉辦「Physical AI is Now！實體 AI落地與樺漢+Kontron 深度結合論壇」，董事長朱復銓表示今年實體AI營收100億元。王郁倫攝影
樺漢舉辦「Physical AI is Now！實體 AI落地與樺漢+Kontron 深度結合論壇」，董事長朱復銓表示今年實體AI營收100億元。王郁倫攝影

工業電腦大廠樺漢科技（6414）董事長朱復銓表示，今年與Kontron將深度結合，預估實體AI（Physical AI）營收將破百億元，而2028年預估在樺漢、富士康（Foxconn）、控創（Kontron）、Intel與Google等大廠正進行深度的軟硬體、雲端與地端整合下，可以額外創造一個股本獲利（10元）。

樺漢董事長朱復銓、Kontron CEO暨樺漢集團CTO Hannes Niederhauser與鴻海集團負責智慧製造的雲智匯科技營運長施春豪1日舉行「Physical AI is Now！實體 AI落地與樺漢+Kontron 深度結合論壇」，樺漢董事會已經通過增持Kontron股權超過30%以上，擴大雙方合作深度，包括技術合作、產品整合、市場分工，搶吃實體AI商機。

Hannes Niederhauser表示，透過樺漢與Kontron的緊密結盟，期望強化在實體AI的品牌地位，提高至少2個百分點毛利，於2028年創造5,000萬美元淨利，或是增加4億美元營收，預計到2028年能帶來4億美元的額外營收，相當120億新台幣，淨利潤率提升2%，並創造等同於一個資本額（約 5,000萬美元，相當15億新台幣）的淨利。

樺漢總經理蔡能吉表示，預計在2025年到2035年這十年間，實體AI的市場規模將從58億美元大幅擴張至1,200億美元，整體翻長20倍，若以「年成長率」來看，這個市場每年的年複合成長率其實高達35%以上。

而實體AI的應用面向有哪些？缺工或智慧聯網應用都是催動契機，樺漢表示，目前正跟NVIDIA及NCR在全球74國家推動智慧零售，如自助結帳或AI點餐機等等，以因應歐洲缺工問題，另外Kontron在得高鐵自動駕駛（ETCS level 3）市占率高達 55%，在航空領域提供安全連網功能，透過行為分析偵測恐怖分子，相關物聯網應用市占率達 25%。

鴻海智慧製造在燈塔工廠已有導入實體AI機器人，如可以扛50公斤的自主移動機器人AMR，也有可以多模態感知及避障的掃地機器人。在品管檢驗方面，也取代80%人力慢斷，並利用VR及MR眼鏡做教育訓練及維修指導，樺漢更已替鴻海在高雄規劃建置算力中心，B200及GB200已經完成建置，今年8~9月會完成GB300算力建置。

樺漢總經理蔡能吉表示，預計在2025年到2035年這十年間，實體AI的市場規模將從58億美元大幅擴張至1,200億美元，整體翻長20倍。王郁倫攝影
樺漢總經理蔡能吉表示，預計在2025年到2035年這十年間，實體AI的市場規模將從58億美元大幅擴張至1,200億美元，整體翻長20倍。王郁倫攝影

樺漢 富士康 營收

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