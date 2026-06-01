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日月光投控員工平均年薪628萬元上市之冠 台積電第7
台灣證券交易所今天公布2025年台灣上市公司全體員工薪酬資訊，日月光投控平均員工薪資新台幣628.2萬元，勇奪冠軍，較2024年大幅成長4成。
台積電去年平均員工薪資為409.3萬元，年增22.9%，排名第7。
去年平均員工薪資前10名的上市公司還包括第2名祥碩565.7萬元，第3名精成科487.2萬元，第4名聯發科459.9萬元，第5名瑞昱451.2萬元，第6名聯華429.8萬元，第8名奇鋐391萬元，第9名康霈382萬元，和第10名達發370.9萬元。
整體而言，2025年台灣上市公司全體員工平均薪資為145.6萬元，較2024年同期成長6.6%。988家台灣上市公司中，約6成公司去年平均薪資成長。
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