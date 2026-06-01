日月光投控員工平均年薪628萬元上市之冠 台積電第7

全球人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講，直呼「回到家真好」，表示「有用的AI」已來臨，並且認為AI不會消滅就業，今天他也一如往常帶來許多新的產品與驚喜，為今年的台北Computex展熱鬧揭幕。以下為今天他的演講重點重理：

2026-06-01 18:50