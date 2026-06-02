鴻海揮軍歐洲主權 AI 市場 與法商 Bull 合作 在當地生產 AI 伺服器

鴻海（2317）昨（1）日宣布，攜手法國先進運算與AI領域領導者Bull，共同在法國與捷克兩地生產AI伺服器與基礎設施，首度揮軍歐洲主權AI市場，初期投資逾1.2億歐元（約新台幣44.11億元），為鴻海在美國、日本、中東、非洲的主權AI市場之後，再下一城。

鴻海表示，規劃中的歐洲主權AI設施可望在歐洲當地生產，製造與初步測試將在鴻海捷克的Pardubice工廠進行，隨後在Bull位於法國Angers的工廠進行組裝、最終整合與系統級驗證。

此合作方案將結合Bull在AI系統設計、部署及市場推廣方面的領先優勢，以及鴻海的全球製造規模與供應鏈能力，揮軍歐洲AI市場，提供運算系統及相關組件在內的AI基礎設施。

雙方合作是著眼於歐洲AI工廠與基礎設施，並高度結合主權AI的戰略願景。此次合作將以法國為核心，深耕在地化AI供應鏈與算力需求，進而成為推動歐洲主權AI基礎設施的關鍵力量。

AI系統包括GPU與其他加速器在內的先進處理器，以及高效能記憶體、儲存裝置，並支援擴張互連技術。無論是作為獨立系統還是機櫃級配置，這些產品都將滿足企業、雲端服務商及新興雲端服務供應商、研究機構以及新興AI工廠的廣泛需求，助力在歐洲境內打造更具結構性與擴展性的AI生態系統。

Bull執行長Emmanuel Le Roux表示，透過與鴻海聯手，Bull正採取具體行動，提供具競爭力的「歐洲製造」AI基礎設施，同時為歐洲打造更具韌性的數位生態系統做出貢獻。

鴻海董事長辦公室人工智慧與量子計算負責人趙元瀚表示，鴻海全球製造的專業知識與持續成長的歐洲布局，將提供可擴展且高品質的AI生產能力，支援Bull在歐洲部署其主導的AI系統。這項合作將推動歐洲主權AI基礎設施建設，展現鴻海致力為歐洲市場打造具韌性且具競爭力AI供應鏈的承諾。

鴻海園區營運長暨AI軟體事業群負責人楊秋瑾昨日參與輝達GTC Taipei會前節目時則分享鴻海集團將AI導入智慧工廠的經驗。她提到，鴻海的工廠導入AI兩年來，生產排線效能提升50%、誤判率下降50%、精準率提升到90%，而且輝達物理AI模擬平台Omniverse，更讓機器人能邁向柔性製造（彈性製造），機器人可以很快升級，迅速調整產線。