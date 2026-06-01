聽新聞
0:00 / 0:00
LINE宣布多數貼圖將自7月1日起漲價 漲幅20%至40%不等
LINE 1日官方公告，將自7月1日上午9:00起，陸續調整部分貼圖及表情貼商品之售價。調整適用項目包括官方貼圖、官方表情貼、原創靜態貼圖、原創靜態表情貼，漲幅自20%-40%不等。
LINE貼圖超值方案、官方主題、原創主題，原創動態貼圖以及原創動態表情貼價格維持不變。
LINE公告，官方有聲貼圖（含音樂貼圖）最低售價將由100代幣調升至130代幣，漲幅30%；官方貼圖及官方表情貼則由100代幣調升至120代幣，漲幅20%；原創靜態貼圖由50代幣調升至70代幣，漲幅40%。
LINE指出，貼圖小舖內自2014年以來始終維持原價。考量近年開發、營運及相關成本變化等因素，基於平台整體營運及創作者發展之考量，進行價格調整。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。