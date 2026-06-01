LINE宣布多數貼圖將自7月1日起漲價 漲幅20%至40%不等

LINE 1日官方公告，將自7月1日上午9:00起，陸續調整部分貼圖及表情貼商品之售價。調整適用項目包括官方貼圖、官方表情貼、原創靜態貼圖、原創靜態表情貼，漲幅自20%-40%不等。

LINE貼圖超值方案、官方主題、原創主題，原創動態貼圖以及原創動態表情貼價格維持不變。

LINE公告，官方有聲貼圖（含音樂貼圖）最低售價將由100代幣調升至130代幣，漲幅30%；官方貼圖及官方表情貼則由100代幣調升至120代幣，漲幅20%；原創靜態貼圖由50代幣調升至70代幣，漲幅40%。

LINE指出，貼圖小舖內自2014年以來始終維持原價。考量近年開發、營運及相關成本變化等因素，基於平台整體營運及創作者發展之考量，進行價格調整。