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AMD發表AM4 10周年紀念版 並宣布AM5支援延長至2029年

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
晶片大廠超微（AMD）於今日宣布，於COMPUTEX 2026發表AM4 10周年紀念版，並宣布AM5支援延長至2029年。（路透）
晶片大廠超微（AMD）於今日宣布，於COMPUTEX 2026發表AM4 10周年紀念版，並宣布AM5支援延長至2029年。（路透）

晶片大廠超微AMD）於今日宣布，於COMPUTEX 2026發表AM4 10周年紀念版，並宣布AM5支援延長至2029年。

AMD推出Ryzen 7 5800X3D 10周年紀念版處理器，慶祝AMD Socket AM4平台問世10周年。Ryzen 7 5800X3D 10周年紀念版預計於6月25日上市，建議市場售價為349美元。

同時，AMD宣布將Socket AM5平台的支援延長至2029年，展現對升級靈活性與設備保值性的長期承諾，並為AM5平台推出全新Ryzen 7 7700X3D處理器，採8核心設計，配備高達104 MB的總快取記憶體，並具備最高達4.5 GHz的提升時脈。Ryzen 7 7700X3D預計於7月16日上市，建議市場售價為329美元。

另外，AMD也推出Radeon RX 9070 GRE顯示卡，將RDNA 4架構、先進的光線追蹤功能及AI（人工智慧）強化體驗帶給更多玩家。

AMD全球副總裁暨客戶端通路與繪圖事業群總經理David McAfee表示，該公司致力於為玩家提供高效能技術，並賦予其系統隨時間逐步升級的靈活度，最終目標是為全球玩家帶來無與倫比的產品升級與長期擁有體驗。

AMD Ryzen 超微

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