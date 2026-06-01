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達發攜手元太於Computex展出4.2吋Ripple電子貨架標籤應用

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
達發科技攜手元太科技於 Computex 2026 展出全球首創4.2 吋 Ripple電子貨架標籤應用。圖／達發科技提供
達發科技攜手元太科技於 Computex 2026 展出全球首創4.2 吋 Ripple電子貨架標籤應用。圖／達發科技提供

達發科技今日宣布於 Computex 2026 電子紙展區全球首展 4.2 吋 Ripple 電子貨架標籤應用；達發科技憑藉過去 20 年在無線傳輸領域的深厚技術底蘊，藍牙音訊系列晶片已獲得全球眾多 Tier 1 獨立聲學大廠採用與肯定，在此基礎上，達發科技 2026 年擴展「近程無線傳輸（Short-range Wireless）」晶片市場機會，正式宣告從音訊跨足藍牙傳輸應用，更是全球第一個實現 4.2 吋 Ripple ESL（Electronic Shelf Label，電子貨架標籤）的晶片廠，彰顯其抗干擾、傳輸可靠度的無線技術實力。

全球電子紙顯示技術領導大廠元太科技持續開創新型態 ESL 產品，透過元太創新的波形與演算法架構，雙方全球首度展示能夠降低閃爍的 Ripple ESL，此技術能夠以如波浪般的漸變 Ripple（水波紋理）動畫效果進行畫面轉場，大幅減少傳統電子紙翻頁時的閃爍感，帶來更流暢的畫面更新表現。

元太科技業務中心副總經理洪集茂表示：「元太持續精進電子紙技術以強化色彩表現，進一步能提升電子紙在廣告領域的應用滲透率，首度在小尺寸的 ESL 電子紙產品中，與具備強大藍牙無線傳輸穩定性與抗干擾優勢的 IC 大廠達發科技共同合作，為零售、物流等更多元商業場景應用奠定全新技術里程碑。」

達發科技全新 AB161x 系列晶片支持各類型藍牙 SIG 5.4 標準的 ESL 電子標籤，新一代獨家 4.2 吋小尺寸 Ripple ESL 不僅增加應用場域的豐富性，更滿足貨架標籤兼具廣告視覺的新應用場景。

達發科技資深副總楊裕全表示：「達發科技過去20年在藍牙音訊領域累積了豐厚無線通訊技術與客戶服務經驗。達發科技藍牙傳輸晶片具備多元無線通訊場景的商業化能力，不僅跨足 ESL 電子紙應用市場，也已於電競 HID（Human Interface Device）系列產品量產。我們將持續以深厚的底層藍牙無線通訊技術為核心，攜手全球合作夥伴共同開創更廣闊的商業應用市場。」

Computex 元太 電子紙

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