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逾130家客戶採用Intel系列3處理器家族產品 為邊緣裝置注入動能

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
英特爾執行長陳立式稍早宣布推出Inter Core Ultra系列3處理器，且超過130家客戶採用Intel系列3處理器家族產品。圖／英特爾提供
英特爾執行長陳立式稍早宣布推出Inter Core Ultra系列3處理器，且超過130家客戶採用Intel系列3處理器家族產品。圖／英特爾提供

英特爾今（1）日宣布由英特爾系列3處理器家族產品驅動的機器人技術與邊緣AI領域取得重大進展，已促成超過130個邊緣AI與邊緣運算的產品與方案設計。其中包含與Sensory AI的重要合作系統Ella，為全球首個已於公開商業場域營運的多代理Physical AI商店，目前正採用英特爾架構。

為協助機器人產業將開發原型轉化為可大規模部署的機器人系統，英特爾也推出OpenVINO實體AI框架（OpenVINO Physical AI Framework），這是業界首款針對英特爾平台優化的開源框架，旨在解決低成本部署與大規模擴展所面臨的挑戰。

英特爾企業副總裁暨網路與邊緣解決方案事業部總經理Dan Rodriguez表示：「實體AI（Physical AI）模型正為機器人技術帶來變革，但碎片化的軟體堆疊，以及針對每台機器人的個別客製化整合，減緩部署的進度。透過Intel Core Ultra系列3處理器與OpenVINO Physical AI Framework，我們提供統一、開放且可擴展的發展路徑，協助客戶將AI模型從實驗階段，轉化為具備硬體加速與高效能推論能力，並可於真實世界大規模部署的量產級機器人。」

英特爾展現 Intel Core Ultra系列3與Intel Robotics 解決方案的實力，Sensory AI在其 Ella系統中，將原先由CPU搭配獨立加速器組成的分散式架構，改為採用單一Intel Core Ultra系列3平台，同時負責即時控制與AI運算。其成果是打造出多代理（multi-agent）Physical AI商店，可在單一SoC平台上同步運行Avatar、Guardian與Ella Agent三個專屬代理式AI，分別負責顧客互動、系統營運，以及門市層級的商業智慧分析，並由具備確定性控制能力的協調器，統一調度機器人運作。這樣的架構不僅省去整體的硬體元件，更降低軟體複雜度、提升投資報酬率，也為未來基於英特爾平台上擴展新一代機器人設計建立更簡易的發展路徑。歡迎前往台北南港展覽館入口大廳的COMPUTEX現場，一窺Ella的最新應用展示。

英特爾推出Physical AI Studio與OpenVINO Physical AI，作為英特爾機器人AI開發套件的一部分，協助開發者與營運團隊將實驗階段的模型，推向可大規模部署的真實世界應用。

英特爾機器人技術產品組合涵蓋多項解決方案，包含英特爾機器人AI開發套件（Intel Robotics AI Suite）的全新軟體工具、英特爾合作夥伴推出的機器人開發套件，以及專為機器人與邊緣AI應用打造的Intel Core Ultra系列3與Intel Core系列3處理器。

英特爾也公布OpenVINO Physical AI預覽版上市時間將於GitHub開放下載、正式版本預計於2026年下半年推出；Physical AI Studio現已上市。

英特爾 機器人 Intel

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