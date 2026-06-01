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營邦結盟輝達再邁新里程 搶進NV VR硬碟機殼與儲存架構新領域

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

全球企業級儲存與伺服器基礎架構廠營邦（3693）AIC1日宣布，與輝達NVIDIA）的合作再邁新里程。公司將NVIDIA Vera BlueField-4 STX儲存處理器導入新一代AI基礎架構平台，將合作觸角全面延伸至NVIDIA儲存生態系。

這也是營邦繼先前合作GB系列後，雙方首度在NV VR硬碟機殼與儲存架構領域展開全新合作。

雙方將聯手搶攻企業、雲端及高效能運算（HPC）應用市場，相關新技術也將在2日登場的COMPUTEX 2026（台北國際電腦展）全面展出。

隨著生成式AI與資料密集型運算快速普及，現代資料中心與AI Factory（AI工廠）對於海量資料傳輸、分散式運算的需求持續飆升。營邦此次結合自身在硬體整合方面的經驗，基於NVIDIA STX架構進行硬體平台設計與系統整合。

這項整合方案將協助客戶在運算、儲存與網路層之間，實現更高效且安全的資料流動，藉此消除AI工作負載的系統瓶頸。

營邦董事長暨總經理梁順營表示，AIC致力於打造兼具可擴展性與高效率的基礎架構平台，以支援下一波AI創新浪潮。

梁順營強調，透過將NVIDIA Vera BlueField-4 STX儲存處理器整合至營邦的AI系統，將進一步強化公司提供高效能、企業級AI硬體平台的能力，滿足新世代AI工作負載的需求。

NVIDIA儲存技術副總裁Jason Hardy則指出，AI Factory正在重新定義現代資料中心，並催生一種全新的基礎架構模式，將運算、儲存、網路與安全功能整合為統一平台。

Jason Hardy強調，透過NVIDIA Vera BlueField-4 STX儲存處理器，NVIDIA正加速Agentic AI（AI代理）時代的資料導向工作負載，而營邦等生態系夥伴在大規模部署這些新世代架構的過程中，扮演著關鍵角色。

營邦表示，搭載該儲存處理器的最新AI基礎架構平台，將於COMPUTEX 2026展覽期間，在南港展覽館一館N1106展位進行實體展示，全面呈現儲存加速、AI工作負載最佳化及可擴展系統設計等技術成果。

輝達 伺服器 NVIDIA

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