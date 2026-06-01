BCG：實體AI將機器人訓練所需時間減少約70% 正在重塑自動化成本結構

波士頓顧問公司（BCG）指出，隨著實體AI技術快速演進，機器人產業正進入新一輪發展階段，帶動各產業自動化應用快速擴張，企業布局的關鍵時刻已至。

BCG指出，相較傳統機器人系統，實體AI（Physical AI）可使自動化工作範圍擴大約50%，機器人訓練所需工程時間減少約70%，最先進機器人解決方案的投資回收期更已由原先的5-7年大幅縮短至1-3年。

BCG亞太區AI營運負責人、BCG「未來工廠如何重塑製造業競爭力」報告共同作者陳美融表示，實體AI的進展速度，已遠超過多數企業的預期。對於尚未啟動自動化轉型的企業而言，觀望成本正持續升高。若要在下一個工業時代領先，企業執行長必須將實體AI與代理AI視為戰略資產，而非成本。

陳美融表示，實體AI崛起，來自於三項關鍵技術突破的匯聚：代理系統（Agentic Systems）的快速擴張、實體與虛擬AI的技術成熟，以及運算能力的大幅躍升，使大規模翻轉工廠運作模式在經濟上首度具備可行性。

陳美融表示，在傳統機器人導入的成本結構中，約75%來自系統整合、設備建置與工程作業。但在以軟體定義為核心的實體AI架構下，相關成本可望減少逾一半，大幅降低企業的前期投資壓力。

實體AI同時也在改寫製造業選址邏輯。陳美融分析，將生產從既有製造重鎮遷移，往往帶來4-15%的效率損失，即便遷往其他低成本地點也不例外。與此同時，人口老化正在侵蝕低成本國家的勞動力優勢。這些國家正面臨與西方相同的人口壓力，企業不能再無限期倚賴外移來維持競爭力。

根據BCG最新的「未來工廠如何重塑製造業競爭力」報告，AI驅動的生產設置可帶來高達60%的生產力提升。在部分產業，高成本國家就地升級甚至比外移更具競爭優勢。製造業競爭力的關鍵變數，已從勞動力成本與物流，轉為能否有效部署智慧化工廠。