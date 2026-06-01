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黃仁勳今在GTC演說後 台指期夜盤反彈逾百點

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黃仁勳本週訪韓 稱台韓半導體各有特色無需比較

中央社／ 台北1日電
輝達執行長黃仁勳（中）1日晚間在台北，出席Korean Partner Night晚宴，黃仁勳幫粉絲簽名在盤子上。 中央社
輝達執行長黃仁勳（中）1日晚間在台北，出席Korean Partner Night晚宴，黃仁勳幫粉絲簽名在盤子上。 中央社

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達NVIDIA）執行長黃仁勳在訪台行程之際，今天特別出席了韓國合作夥伴感謝晚宴，他接受媒體採訪時，稱讚韓國半導體與AI生態系，並透露本週五將帶著家人前往韓國進行短暫度假與訪問。

針對外界常將台灣與韓國的半導體地位進行比較，黃仁勳直言，他不認為外界需要做出選擇，也沒有比較的必要，「台灣非常特別，南韓也非常特別，兩者同時都非常特別是有可能的。」

談到本週的韓國之行，黃仁勳表示，最重要的目的是親自感謝並祝賀韓國合作夥伴。

他說，輝達在韓國的所有合作夥伴今年都度過了非常成功的一年，為了迎接下半年及明年「難以置信的忙碌」，必須一起做好準備。除了公務，熱愛美食的他還特別點名，期待到韓國品嚐炸雞、參雞湯與烤五花肉。

在技術合作方面，市場高度關注輝達與韓國記憶體巨頭的互動。黃仁勳指出，HBM（高頻寬記憶體）技術非常複雜，雖然字面上只有3個字母，但涵蓋了效能、品質、可靠性及供應等多重面向。

他特別稱讚剛躋身「兆美元市值俱樂部」的記憶體晶片廠SK海力士（SK Hynix），強調輝達與SK海力士擁有非常長久的合作關係。他透露，今天晚宴包含三星（Samsung）、LG、Naver、斗山（Doosan）等韓國科技巨頭，以及新創、晶片夥伴都齊聚一堂。

黃仁勳也進一步點出機器人技術對韓國未來發展的關鍵性。他分析，韓國是製造業大國，儘管面臨人口數量的限制，但韓國擁有宏大的想像力、創造力與雄心壯志。隨著AI與機器人技術變成熟，現在正是完美時機，可以用來「放大」（amplify）韓國的雄心壯志，輝達也持續考慮在韓國擴大投資。

當被問及是否可能在首爾舉辦輝達年度技術盛會GTC時，黃仁勳大方回應，「如果首爾想要舉辦GTC，我一定會去辦」。他表示，首爾與韓國是早期電子競技遊戲和網咖的發源地，從輝達GeForce顯示卡早期階段開始，韓國就一直「與我的心非常貼近」（very close to my heart）。

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