AI需求升溫！黃仁勳將訪問南韓 深化與韓國科技產業合作

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將訪問南韓，1日出席輝達GTC韓國夥伴之夜，接受媒體訪問時，笑稱希望能抽空品嚐韓式炸雞、蔘雞湯及烤五花肉外，更釋出深化與韓國科技產業合作的重要訊息。

黃仁勳指出，南韓是輝達全球AI生態系的重要支柱，雙方在高頻寬記憶體（HBM）、DRAM、ASIC、機器人及AI基礎建設等領域合作日益深化，隨著AI需求持續升溫，下半年及明年將迎來更加繁忙的一年。

黃仁勳進一步說，此次赴韓除了與家人安排短暫假期，更重要的是向合作夥伴表達感謝。他強調，今年輝達與韓國夥伴都繳出亮眼成績，因此希望親自拜訪並共同慶祝成果，同時為下半年及明年的市場需求預作準備。

市場關注焦點仍聚焦於輝達與SK海力士之間的合作關係，黃仁勳特別談到HBM的重要性，說明HBM是推動AI運算能力提升的關鍵技術之一，但其開發與量產遠比外界想像複雜，不僅牽涉效能表現，更包含品質、可靠度與供應能力等多項挑戰。