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鴻海Radiall及Thales成立合資公司 目標在歐年產5千萬顆電子零組件

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
全球最大的電子製造服務商鴻海、法國製造商Radiall及Thales三方攜手成立新公司「Tessalia」，鴻海董事長劉揚偉表示，這是歐洲先進製造、半導體韌性與未來科技的重要策略平台。圖為劉揚偉主持2026年股東會。圖／鴻海提供
全球最大的電子製造服務商鴻海、法國製造商Radiall及Thales三方攜手成立新公司「Tessalia」，鴻海董事長劉揚偉表示，這是歐洲先進製造、半導體韌性與未來科技的重要策略平台。圖為劉揚偉主持2026年股東會。圖／鴻海提供

鴻海今天宣布，鴻海Radiall與Thales在法國新阿基坦大區(Nouvelle-Aquitaine)勒巴爾普(Le Barp)共同為合資公司舉行動土典禮。三方合資公司Tessalia Technology SAS未來將專注於半導體封測業務，目標在2033年前，每年生產超過5000萬顆系統級封裝(System in Package, SiP)元件。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，「這不只是一座工廠，更是歐洲先進製造、半導體韌性與未來科技的重要策略平台。此計畫也呼應鴻海『Build-Operate-Localize(建設、營運、在地化)』策略，透過值得信賴的合作夥伴擴大全球技術布局」。

動土典禮是「Choose France 2026」高峰會的一部分，法國工業部長 Mr. Sébastien Martin、新阿基坦大區主席Alain Rousset代表政府單位出席見證外，鴻海科技集團S事業群總經理陳偉銘、Radiall董事長暨執行長Pierre Gattaz、Thales 董事長暨執行長Patrice Caine，代表三方合作單位共同舉行動土典禮。

鴻海指出，在《歐洲晶片法案》(EU chips act)架構下，此計畫象徵法國與歐洲半導體生態系的重要里程碑，將有助於提升創新能力、戰略自主性與全球競爭力。法國總統馬克宏於「Choose France 2025」高峰會宣布鴻海科技集團、Radiall 與 Thales 展開初步合作討論僅一年後，三家公司今在法國波爾多(Bordeaux)附近的新阿基坦大區勒巴爾普正式為未來合資公司舉行動土典禮。

勒巴爾普位於法國學術與工業資源豐富的核 心區域，鄰近「雷射之路(Route des Lasers)」聚落，並擁有眾多半導體設施與相關專業 人才資源。

鴻海解釋，為產業提供互連解決方案的法國製造商 Radiall，以及全球先進科技領導者Thales與鴻海攜手成立新公司「Tessalia」，名稱源自拉丁文「tessella」，意指馬賽克拼貼中的小磚片。三方將結合各自專長，共同打造、測試並組裝先進晶片封裝解決方 案(System in Package, SiP)，應用於航太、電信基礎建設、汽車與醫療等產業。

Tessalia將採用創新的封裝技術開發超高密度封裝方案，此技術可簡化印刷電路板 (PCB)設計，打造更小型、更輕量的元件，進一步提升整合能力。Tessalia預計2029年底開始投產，2033年前達成年產超過五千萬顆SiP元件目標，此計畫亦希望吸引更多產業夥伴加入，共同支持至 2033年可能超過2.5億歐元的投資規模。鴻海指出，全面投產後，Tessalia預計將創造約800個工作機會。

鴻海 半導體 劉揚偉

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