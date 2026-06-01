Datasection整合OpenAI 強化雲端布局

日本軟體服務大廠Datasection Inc.於1日宣布計畫整合OpenAI API，以增強Datasection TAIZA AI雲端平台中的代理AI工作流程功能使企業客戶能夠使用Datasection建構的TAIZA產品功能，並運用OpenAI模型，而無需直接存取OpenAI API或原始模型端點。

透過與OpenAI API的整合，TAIZA將使企業客戶能夠建置、部署和運行生產級AI代理程式和工作負載，這些代理程式和工作負載利用OpenAI最新的可用模型功能，並透過TAIZA的產品和工作流程體驗，在客戶定義的治理和營運控制框架內運作。 TAIZA專為企業級AI工作流程部署而構建，將模型智慧與受監管行業和大型組織所需的安全性、性能和運營控制相結合。

Datasection總裁暨執行長石原紀彥表示，人工智慧正成為現代企業的基礎。Datasection希望透過TAIZA，幫助企業以實用、可控且可擴展的方式，將先進的人工智慧功能應用於關鍵業務流程。