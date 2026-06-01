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InnoVEX 2日登場 中企署主題館集結33家新創亮相

中央社／ 台北1日電

台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）旗下新創展會InnoVEX將於2日至5日在台北南港展覽館二館登場。經濟部中小及新創企業署今天表示，今年集結33家台灣新創組成主題館，聚焦「AI應用科技」、「永續與健康科技」及「深科技」等3大領域，展現台灣新創在技術創新、產業應用及國際市場拓展的實力。

中企署今天發布新聞稿指出，今年主題館共遴選33家新創企業參展，其中16家投入AI應用科技，涵蓋生成式AI、智慧零售、工業邊緣運算AI平台及代理式AI（AI Agent）平台等領域；9家聚焦永續與健康科技，發展精準醫療、生醫材料及智慧健康技術；另有8家深科技新創投入半導體、無人機系統及關鍵晶片等自主技術研發。

中企署表示，此次展出也展現多年來推動新創培育、中小微企業AI轉型及國際市場鏈結的成果。技術亮點包括可離線部署的企業級代理式AI平台、智慧製造導向的工業邊緣運算AI平台，以及AI視覺檢測、智慧工安與工業AI平台等方案，協助中小微企業加速智慧化升級，提高營運效率與管理效能。

中企署指出，InnoVEX已成為串聯全球科技產業鏈與創新生態系的重要平台，今年預計吸引近2000家科技企業、新創團隊及國際夥伴參與，帶動超過12萬人次參觀交流。

此外，中企署今年攜手美國晶片大廠輝達（NVIDIA）推動台灣AI新創國際化發展，並在展會中展示15家台灣AI新創的合作成果，協助團隊拓展全球市場。

為協助新創爭取更多資源，中企署持續與主辦單位合作辦理科技新創競賽特別獎「Startup TerraceAward」，提供投資媒合、企業概念驗證合作及國際行銷等資源，加速新創成長並拓展海外商機。

在今年InnoVEX Pitch Contest新創競賽方面，中企署表示，共吸引來自22個國家、超過180組新創團隊報名，最終有來自8個國家的15組團隊晉級決賽。其中，中企署培育的新創企業表現亮眼，包括安美洛生醫、在一起永續科技、奎景運算科技及方圓細胞生醫等4家公司成功躋身前15強，創下歷年最佳成績。

中企署表示，入選團隊將於6月4日參與決賽及國際投資人媒合活動，向全球展示台灣新創技術實力與創新成果。

展覽期間，中企署也將舉辦國際新創技術交流、五大信賴產業技術缺口媒合會、創新創業論壇及國際商務媒合等共6場系列活動，並安排近10場國內外買主與外賓導覽，邀集創投機構、科技產業及政府代表，共同探討AI、綠色製造及創新創業發展趨勢。

中企署強調，未來將持續透過資源整合、場域驗證、國際鏈結及產業共創等策略，打造更完善的新創生態系，協助台灣新創接軌全球市場，展現台灣創新能量與科技實力。

經濟部 台北 健康

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