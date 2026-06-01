輝達發表「RTX Spark」晶片 宏碁：將推出多款相應新品

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講，發表「RTX Spark」晶片，為全球首款專為個人代理打造的Windows個人電腦晶片，為此，品牌大廠宏碁（2353）宣布，計畫推出多款搭載全新NVIDIA RTX Spark新品，全新產品陣容將涵蓋一台小型桌上型電腦，以及Acer Nitro及 Swift系列全新筆記型電腦。

宏碁表示，公司計畫推出多款搭載全新NVIDIA RTX Spark新品，拓展旗下產品線的多元布局；全新產品陣容將涵蓋一台小型桌上型電腦，以及Acer Nitro及 Swift系列全新筆記型電腦。相關產品的發布時程與詳細規格將另行公布。

此外，華碩（2357）、聯想（Lenovo）、惠普（HP）、戴爾（DELL）及微星（2377）等品牌廠皆預定發表搭載RTX Spark新款PC，不過具體產品細節尚未釋出。

華碩1日將重點放在旗下電競品牌ROG玩家共和國，於COMPUTEX 2026展前記者會正式揭曉Edition 20系列新品，以全方位次世代電競創新陣容，慶祝品牌成立20周年，橫跨硬體、系統、裝備與沉浸式體驗。

華碩表示，Edition 20不僅是慶祝ROG 20年里程碑，更象徵全新篇章的展開，以極致效能為核心、整合設計理念為基礎，攜手全球玩家共同打造未來遊戲體驗。

華碩董事長施崇棠指出，「ROG 天生無懼的旅程，始於一股不妥協於現狀、勇於挑戰未知的無畏精神。我們不只參與競賽，更是為勝利而生；然而，勝利從來不是我們的終點線。每一次的勝利，都是下一次自我突破的起點。我們永無止境地追求極致效能、重新定義電競美學，並且顛覆改造整個產業生態圈。二十周年的今天，我們不僅改變了遊戲規則，更開創了全新的電競世界」。