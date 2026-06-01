快訊

黃仁勳傳5日訪韓…這次不吃炸雞啤酒「改嗑這道美食」 還將赴韓職開球

遭販嬰赴澳46年…凡妮莎返台尋根終圓夢 今如願獲台灣護照

AI需求升溫！黃仁勳將訪問南韓 深化與韓國科技產業合作

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達發表「RTX Spark」晶片 宏碁：將推出多款相應新品

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講，發表「RTX Spark」晶片，為全球首款專為個人代理打造的Windows個人電腦晶片，為此，品牌大廠宏碁（2353）宣布，計畫推出多款搭載全新NVIDIA RTX Spark新品，全新產品陣容將涵蓋一台小型桌上型電腦，以及Acer Nitro及 Swift系列全新筆記型電腦。

宏碁表示，公司計畫推出多款搭載全新NVIDIA RTX Spark新品，拓展旗下產品線的多元布局；全新產品陣容將涵蓋一台小型桌上型電腦，以及Acer Nitro及 Swift系列全新筆記型電腦。相關產品的發布時程與詳細規格將另行公布。

此外，華碩（2357）、聯想（Lenovo）、惠普（HP）、戴爾（DELL）及微星（2377）等品牌廠皆預定發表搭載RTX Spark新款PC，不過具體產品細節尚未釋出。

華碩1日將重點放在旗下電競品牌ROG玩家共和國，於COMPUTEX 2026展前記者會正式揭曉Edition 20系列新品，以全方位次世代電競創新陣容，慶祝品牌成立20周年，橫跨硬體、系統、裝備與沉浸式體驗。

華碩表示，Edition 20不僅是慶祝ROG 20年里程碑，更象徵全新篇章的展開，以極致效能為核心、整合設計理念為基礎，攜手全球玩家共同打造未來遊戲體驗。

華碩董事長施崇棠指出，「ROG 天生無懼的旅程，始於一股不妥協於現狀、勇於挑戰未知的無畏精神。我們不只參與競賽，更是為勝利而生；然而，勝利從來不是我們的終點線。每一次的勝利，都是下一次自我突破的起點。我們永無止境地追求極致效能、重新定義電競美學，並且顛覆改造整個產業生態圈。二十周年的今天，我們不僅改變了遊戲規則，更開創了全新的電競世界」。

輝達 宏碁 黃仁勳

延伸閱讀

NVIDIA GTC／黃仁勳發表「RTX Spark」晶片 輝達正式進入PC市場

聯發科攜手NVIDIA推出RTX Spark 採Arm架構AI PC年底上市

輝達殺進PC處理器市場！聯發科助攻 挑戰英特爾、超微

聯發科攜手輝達推RTX Spark 正式切入高階Windows PC市場

相關新聞

AI需求升溫！黃仁勳將訪問南韓 深化與韓國科技產業合作

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將訪問南韓，1日出席輝達GTC韓國夥伴之夜，接受媒體訪問時，笑稱希望能抽空品嚐韓式炸雞、蔘雞湯及烤五花肉外，更釋出深化與韓國科技產業合作的重要訊息。

整理包／輝達GTC大會登場 黃仁勳演講重點一次看

全球人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講，直呼「回到家真好」，表示「有用的AI」已來臨，並且認為AI不會消滅就業，今天他也一如往常帶來許多新的產品與驚喜，為今年的台北Computex展熱鬧揭幕。以下為今天他的演講重點重理：

輝達發表「RTX Spark」晶片 宏碁：將推出多款相應新品

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講，發表「RTX Spark」晶片，為全球首款專為個人代理打造的Windows個人電腦晶片，為此，品牌大廠宏碁（2353）宣布，計畫推出多款搭載全新NVIDIA RTX Spark新品，全新產品陣容將涵蓋一台小型桌上型電腦，以及Acer Nitro及 Swift系列全新筆記型電腦。

鴻海進軍歐洲SiP先進封裝 2033年目標年產5,000萬顆

鴻海（2317）、Radiall與Thales 1日宣布，三方成立合資公司TessaliaTechnology SAS，未來將專注於半導體封測業務（OSAT），目標在2033年前，每年生產超過5,000萬顆系統級封裝（System in Package, SiP）元件。

聯德控股切入AI水冷供應鏈 打破美廠獨供局面

聯德控股-KY（4912）成功切入AI水冷供應鏈，旗下AI伺服器水冷浮動機構順利取得美系AI晶片大廠訂單，打破美廠獨供局面。聯德歷時逾2年研發防漏水機構件已進入驗證，規劃今年第4季年底在昆山廠量產，為營運注入跳躍式成長新動能。

看好AI應用帶動換機需求 技嘉今年仍看成長

技嘉（2376）總經理林英宇表示，隨著AI應用陸續問世，許多消費者可能會發現舊電腦的記憶體不足，或是系統跑不動，難以支撐AI應用運轉需求，有機會帶動換機潮。同時技嘉近年來一直將產品定位向上提升，主打高階產品，林英宇認為受記憶體漲價影響較小。綜合來看，技嘉今年系統業務將會一路成長，下半年有望爆發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。